El PSOE se aferra a la 'singularidad': que el resto de comunidades siga el modelo catalán

"No votaremos nada en materia de financiación autonómica que perjudique a Asturias". El presidente del Principado de Asturias y líder de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, se volvió a manifestar con rotundidad este lunes respecto al pacto entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa a cambio de la transferencia de las competencias en materia de Hacienda a Cataluña. El líder del Ejecutivo regional subrayó sus propias declaraciones tras su regreso vacacional en pleno terremoto sociopolítico por el concierto catalán y la "singularidad" defendida desde el Gobierno nacional para esa comunidad autónoma, la cual ha generado críticas entre los barones socialistas.

Emiliano García–Page, presidente de Castilla–La Mancha, fue el líder territorial socialista más vehemente en mostrar su disconformidad ante el pacto con ERC. La pasada semana, García-Page, que felicitó a Salvador Illa por su investidura, manifestó sentir "profunda vergüenza y sonrojo" por el acuerdo. A través de las redes sociales, el mandatario castellanomanchego celebró que Cataluña esté presidida "por alguien que se ocupe de los problemas de los catalanes" y reivindicó su responsabilidad de "defender los intereses de la región". Respecto a la financiación singular de Cataluña, recriminó la postura del Gobierno central y señaló que es "un precio demasiado caro por mantener un puesto". "Solo faltaría que toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos", declaró el mandatario regional después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmase que Cataluña debe tener "un tratamiento especial" en materia financiera. "Singulares somos todos", destacó García–Page, que argumentó que el sistema de financiación autonómica debe atender a las necesidades de cada región para la prestación de servicios públicos. "Para atender la sanidad primaria en Cuenca necesito 50 centros", destacó.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, también se mostró contrario al pacto con ERC y declaró que "no se llevará a cabo nunca". "No podemos coser la unidad territorial del país por un lado descosiéndola por el otro", recriminó el líder castellanoleonés, que añadió: "No vamos a defender ninguna quiebra del régimen común de financiación autonómica. No vamos a tolerar que haya un sistema singular que perjudique los intereses de Castilla y León". Además, recordó el pacto de Santiago –que Barbón recalcó durante su primera comparecencia tras sus vacaciones– que fue suscrito por ocho comunidades autónomas y por el cual se exige que se reconozcan las singularidades de los territorios para que una futura reforma del sistema de financiación tenga en cuenta criterios como el envejecimiento o la despoblación, entre otros. "Las comunidades más ricas deben aportar más a la solidaridad del sistema de financiación", ahondó Tudanca.

El líder socialista de Aragón, Javier Lambán, también evidenció su oposición a la singularidad catalana, la cual calificó como "una quiebra brutal" de la igualdad entre las regiones españolas e insistió en que su región también tiene "singularidades". Por su parte, el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Basteiro, pidió el pasado mes una "financiación singular" para Galicia que responda a "la población envejecida o la dispersión poblacional".

Por otro lado, el líder socialista andaluz, Juan Espadas, declaró que "los socialistas andaluces no estamos de acuerdo con un concierto económico catalán". El exalcalde de Sevilla, como sus compañeros, reclamó un "nuevo modelo" por el cual se pondere "las singularidades de las comunidades de régimen común que garantice que cualquier ciudadano tenga acceso a los servicios públicos básicos en cualquier punto del territorio".

En Cantabria, el líder socialista Pablo Zuloaga reclamó que el Gobierno regional defienda "la singularidad" de la región en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "para garantizar más y mejores recursos para sacar adelante nuestros servicios públicos". "El PSOE sabe lo que hace porque consiguió defender nuestra singularidad garantizando un reparto justo para toda España", incidió Zuloaga. En la misma línea incidió hace dos días la secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, que apeló a la "singularidad" como concepto básico para una nueva financiación. El vocablo que todos usan ahora en el PSOE, como queriendo abrir la puerta a un modelo aún por definir.

