Albares reivindica su acción coordinada con la UE para exigir las actas electorales a Maduro

En una reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, el ministro de este ramo, José Manuel Albares, ha reivindicado el liderazgo internacional de España a la hora de exigir al régimen de Nicolás Maduros las actas electorales de los comicios del pasado 28 de julio para poder reconocer los resultados. Y, además, ha anunciado que a instancias suyas se debatirá la situación del país sudamericano en el próximo Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que se celebrará a finales de agosto. No obstante, estas explicaciones han resultado insuficientes para el PP que critica la "tibieza" del Ejecutivo ante el "fraude" realizado por el régimen de Maduro y exige que se reconozca la victoria del opositor Edmundo González.

"Ni España ni ningún otro país puede actuar por su cuenta. Esto no es una carrera para ver quién llega más lejos en sus demandas con cero eficacia, sino en ser eficaces con la acción en Venezuela", ha dicho Albares tras explicar que el 29 de julio, pocas horas después del cierre de las urnas, España fue de los primeros países en exigir la publicación de las actas electorales. "Este liderazgo español lo han reconocido por múltiples vías los líderes de la oposición venezolana", ha dicho, asegurando que está en permanente contacto -este lunes se produjeron las últimas conversaciones- con el canciller venezolano, Yvan Eduardo Gil, con el candidato de la oposición, Edmundo González, y con la opositora María Corina Machado.

El ministro de Exteriores ha reiterado en varias ocasiones que el Ejecutivo lleva meses trabajando para conseguir un proceso electoral "abierto y transparente" y que tras la celebración de los comicios reclamó que "la voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada". Para ello, ha insistido, es necesario "la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables". Además, ha reiterado que "la solución debe ser el resultado de un acuerdo pacífico de los propios venezolanos".

La defensa de los derechos humanos

"Fuimos los primeros en reaccionar y lo seguimos haciendo con determinación y con responsabilidad", ha resumido, antes de afirmar que han activado todos los mecanismos a su disposición para garantizar los derechos humanos y fundamentales en Venezuela tras los altercados ocurridos y las informaciones sobre desapariciones y torturas realizadas por el régimen de Maduro. "Me he seguido manifestando llamando también a la calma, al civismo, a la ausencia de violencia, a garantizar los derechos humanos y fundamentales de todos", ha dicho.

También ha criticado la posición del régimen venezolano al rechazar la presencia de observadores de la Unión Europea, así como de varias comisiones que pretendió mandar España, algo que, en su opinión, "no contribuye" a unas elecciones libres, o la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Además, ha defendido la labor de la embajada de España ante la llegada de una delegación de parlamentarios del PP que no pudo acceder al país al no contar con el visto bueno del Gobierno de Maduro. En este sentido, ha denunciado los bulos lanzados por los populares durante estas semanas.

"Le pido a un grupo en concreto [al PP] que ceje de enturbiar, de difundir información no veraz, de intentar confundir a la sociedad. [...] Yo les ofrezco hoy aquí un pacto por la democracia en Venezuela, un pacto para impulsar un diálogo entre venezolanos que permita que se respete la voluntad de todos los venezolanos y espero que se pronuncien claramente a este ofrecimiento de pacto", ha concluido.

Las críticas populares

El PP no ha aceptado esa mano tendida. La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha dicho que solo recogerían ese guante si Albares "reconoce que la oposición ganó las elecciones". "Si usted hoy lo reconoce habrá un pacto por la democracia", ha dicho, asegurando que las actas electorales publicadas por la oposición son prueba suficiente para dar la victoria a Edmundo González. Además, ha denunciado la "tibieza" del Ejecutivo español ante el "fraude" y el "atropello democrático" impulsado por el régimen de Maduro.

Entre sus reproches también ha estado el actual silencio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al cual ha acusado de "connivencia" con Maduro y de ser "cómplice" de la dictadura. Albares ha evitado mencionar a Zapatero durante la comparecencia y antes de la reunión se ha limitado a decir que "valora y aprecia" la labor del exdirigente socialista en el país sudamericano, sin desvelar si ha hablado con él tras los comicios.