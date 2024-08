La CUP, sobre la investidura de Illa: "Hoy ha muerto el 'procés' en las instituciones"

Un acuerdo de mínimos: ni suficiente independentista, ni suficiente de izquierdas. Este es el resumen de la valoración que ha hecho Laia Estrada, diputada de la CUP, sobre los pactos alcanzados por PSC y ERC y los Comuns para facilitar la investidura socialista. "Tendremos el PSC más de derechas y más españolista" ha sostenido la cupaire sobre el Govern de la futura Generalitat, y ha remarcado: "Hoy ha muerto el 'procés' en las instituciones".

Desde el flanco independentista, la CUP ha criticado no solo que el futuro Govern sea "el del 155", sino que ha desestimado que la Convención Nacional sellada con el acuerdo republicano sea una solución al conflicto catalán, al considerar que será "una redición de la mesa de negociación fallida". En este punto, ha criticado a ERC que su apoyo a Illa responda a la "estrategia de la negociación", la unica vía que, a su juicio, ve Esquerra para "ganar derechos nacionales".

"No es normal que Puigdemont no haya podido asistir al pleno y no nos cansaremos de decirlo", ha espetado Estrada, al tiempo que ha denunciado que mientras los Mossos cargaban contra algunos manifestantes en los accesos del Parlament, Illa "hablaba de convivencia" en su discurso inicial: "La represión continúa y continuará", ha reiterado.

A los Comuns les ha reprochado que la batería de medidas sociales suscritas con el PSC tratan de "lavar la cara" de una "agenda política de derechas más similar a Junts", en referencia a la socialista. Los cupaires no compran ni el freno del Hard Rock -consideran que una rebaja impositiva no es poner "punto y final" al plan urbanístico-, ni aceptan los acuerdos sobre vivienda: "Es de mínimos prohibir el alquiler turístico mientras no está garantida la vivienda a toda la población", ha afirmado.

Tampoco dan por buena la medida estrella del pacto de investidura, el nuevo sistema de financiación, el cual Estrada ha considerado una "promesa" más que no llegará a materializarse. "Si no podemos decidir la estructura impositiva, no es soberanía", ha matizado la diputada, y ha añadido que su partido es "escéptico" con que las reformas necesarias puedan prosperar en el Congreso.