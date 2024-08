Marlaska amenaza con retirar las subvenciones al SUP, que niega el uso de de fondos públicos para el acuerdo con Desokupa

La polémica con el acuerdo firmado entre el sindicato policial SUP y la empresa Desokupa sigue escalando. El Ministerio del Interior ha informado este miércoles de la apertura de un expediente sobre ese acuerdo, por el que la organización impartirá un curso de defensa personal a agentes de policía afiliados al sindicato. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska ha advertido de que estudiarán la posible "incompatibilidad" del convenio con la recepción de subvenciones públicas, a lo que el sindicato ha replicado, rechazando que se empleen fondos públicos para la contratación del curso en cuestión.

El acuerdo firmado con el sindicato policial levantó polvareda en la arena política desde el primer minuto, por el cariz ultraderechista que atribuyen a Desokupa, presidida por Daniel Esteve, que formará a 30.000 policías del sindicato. En un primer momento, la propia empresa aseguró que se trataba de un curso homologado, aunque después SUP tuvo que salir a desmentirlo tras el revuelo generado, ante las críticas de los socios de Gobierno hacia el Ministerio del Interior.

El propio socio minoritario del Gobierno, Sumar, lleva días presionando a Marlaska para que impida la celebración de ese curso, y el Ministerio del Interior tomado cartas en el asunto, y ha solicitado un informe a la Abogacía General del Estado para conocer si el convenio firmado con el Club Desokupa para recibir formación en defensa personal puede afectar a las subvenciones públicas que recibe el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y a la compatibilidad de los agentes que impartirán ese adiestramiento.

Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han informado este miércoles de que, además, la Dirección General de la Policía ha abierto un expediente informativo para analizar el acuerdo entre el SUP y el Club Desokupa. El pasado domingo, el mismo día en que se anunció el acuerdo, ya pidió sendos informes a la Abogacía del Estado y a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior para ver las posibles medidas que podrían tomarse en este asunto.

Una vez recibidos los informes, Interior ya ha abierto un expediente informativo y ha solicitado un nuevo informa a la Abogacía del Estado, según fuentes del departamento. El objetivo es conocer si el acuerdo firmado con Desokupa puede afectar a la recepción de subvenciones públicas que recibe el sindicato. Pregunta también el ministerio sobre cuál sería el procedimiento administrativo para "corregir las irregularidades que puedan producirse".

Asimismo, la Dirección General de la Policía está recabando toda la información posible para determinar la compatibilidad de los agentes que supuestamente impartirán la formación "extracurricular" en defensa personal del Club Desokupa con su puesto en el Cuerpo, según las mismas fuentes.

Poco después de conocerse los nuevos pasos de Marlaska, SUP ha respondido con un nuevo comunicado en el que aclara que el convenio firmado no está sufragado con fondos públicos, tratando así de evitar las posibles reprimendas económicas por parte del Gobierno. "El acuerdo en cuestión no implica la utilización de fondos públicos ni subvenciones de ningún tipo", destaca SUP, que insiste en que "la financiación de este programa formativo es completamente ajena a recursos públicos, no suponiendo coste alguno para nuestro sindicato".

El sindicato policial, lejos de replantear la firma del acuerdo, insiste en su legalidad y avanza que lo mantendrá hasta que culmine el expediente informativo, advirtiendo que "el SUP es un sindicato comprometido con la transparencia y la legalidad en todas sus actuaciones". "Confiamos plenamente en que el proceso administrativo iniciado confirmará la absoluta regularidad de este acuerdo de colaboración", destaca.