José Carlos Díez: "El PSOE está rompiendo el principio de redistribución, igualdad y meritocracia"

La noticia del acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para ceder las competencias de Hacienda a Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat ha sacudido el panorama sociopolítico español. Muchas personas se han sorprendido con el contenido del pacto, mientras que otras ya lo veían venir. Es el caso del economista y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares de origen asturiano José Carlos Díez Gangas (Palencia, 1971), quien critica un acuerdo que podría provocar una importante pérdida de recursos para las regiones menos potentes.

–¿Cómo valora el principio de acuerdo entre PSOE y ERC?

–Es algo esperable. Era el acuerdo que aprobaron en la investidura el año pasado para que Pedro Sánchez fuese presidente y es lo que se ha materializado. Ha sido con la investidura de Illa, pero ya lo están poniendo en marcha.

–Las principales críticas aluden a que atenta contra los principios de solidaridad y de redistribución interterritorial. ¿Qué implica dar prioridad al principio de ordinalidad?

–El principio de ordinalidad es fácil de explicar. Que se instalen en los barrios ricos de las ciudades los que tienen más renta. Que sean los que más aporten y los que más reciban. Hay que ordenar ingresos y gastos en el mismo ranking. En ese caso no habrá redistribución y los barrios pobres no tendrán recursos. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez con la financiación autonómica. Salvo Madrid, que tiene recursos suficientes, el resto de regiones perderían recursos porque no habría dinero para gastar, dinero que se gasta en educación, sanidad y dependencia, principalmente. Esto toca los pilares del Estado de bienestar, salvo las pensiones, que no se las llevan porque dan déficit. Donde hay ingresos y va bien, se lo quedan, pero las pensiones las pagamos todos.

–¿Es un modelo viable?

–No tiene ningún tipo de sentido desde un punto de vista político, especialmente para un partido de izquierdas. La izquierda nació para luchar contra la ordinalidad, para redistribuir dinero de las rentas altas a las bajas para que hubiese igualdad de oportunidades y meritocracia. Ese es el principio que el PSOE está rompiendo en este acuerdo. Pero Esquerra también podría aplicarlo. ¿Por qué no lo hacen en Barcelona y que los de Sarriá tengan ordinalidad con los de Nou Barris? Si es bueno, que lo apliquen en los ayuntamientos.

–Pedro Sánchez defendió que es una buena noticia para Cataluña y España. ¿En qué beneficia al Estado, concretamente?

–No beneficia en nada. Los únicos beneficiados son algunos ciudadanos catalanes, no todos. Tendrán más recursos de gasto, como en Euskadi y Navarra, pero no beneficia a nadie. Si era tan bueno, ¿por qué la ministra de Hacienda decía que no era bueno hace quince días y negaba que se fuese a hacer? Es la forma que tiene Pedro Sánchez de entender la política. Su problema es que es el prototipo del libro de "El Príncipe" de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Su único fin es dormir en La Moncloa, es su principio y para el resto se adapta.

–También afirmó que se está despegando un régimen de Estado federal, pero los socios de gobierno en Asturias defienden que el federalismo tiene otro camino.

–Es un camino hacia el federalismo en 180 grados en la otra dirección. El federalismo, y los países federales que funcionan como Estados Unidos y Alemania, tienen un centro fuerte con capacidad de recursos de financiación fuerte y luego ceden recursos a las comunidades autónomas, como era el sistema que teníamos, que era mejorable, pero bueno. Este es un sistema confederal. Vamos a un modelo de la UE que no funciona. Criticamos que Europa es muy rígida en la toma de decisiones, que no tiene recursos. Se ha hecho una excepción con el Next Generation y Pedro Sánchez quiere volver al modelo anterior.

–En Asturias, UGT ha demandado al Gobierno del Principado que reclame al central un acuerdo como el alcanzado con ERC. ¿Hacia dónde llevaría que todas las regiones lo solicitasen?

–UGT debería tener una posición confederal. Su líder es catalán y asturiano. Que empiecen ellos tomando una decisión conjunta y luego exijan al Principado. Si las comunidades autónomas reclaman el mismo trato, se acaba el Estado español, seríamos una Confederación de autonomías, no un Estado. Todo puede tener viabilidad, pero el tema es si vamos a ir a mejor, si los ciudadanos van a tener un mejor nivel de Estado de Bienestar o no. Con el modelo que está pactando Pedro Sánchez con Esquerra, los ciudadanos catalanes tendrán un mejor Estado de Bienestar y el resto uno peor.

–¿Cree que podrá salir adelante en una votación en el Congreso?

–Deseo que no, pero creo que sí, viendo lo que estamos viendo. Cualquier cosa es posible, me creo de todo. Si valencianos y gallegos tienen exigencias, más dinero para ellos. El problema lo tienen las comunidades autónomas que no tienen un partido nacionalista que presione en el Parlamento para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa. Ése es el drama de los perjudicados en el acuerdo.

