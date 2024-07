El PSOE de Castilla y León no apoyará la propuesta de ERC de quiebra de la igualdad

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado este miércoles que no va a defender nunca ninguna quiebra de la igualdad ni de la solidaridad en el sistema de financiación y se ha mostrado convencido de que la "propuesta de ERC no se llevará a cabo nunca" -ha dicho- porque no hay una mayoría suficiente.

"No podemos coser la unidad territorial de este país por un lado, descosiéndola por el otro", ha advertido el líder de los socialistas de Castilla y León en una rueda de prensa en la que ha insistido: "no vamos a cambiar ni cambiaremos de posición. No vamos a defender ninguna quiebra del régimen común de financiación autonómica. Y seguimos en el mismo sitio".

Y ha remachado: "nosotros no vamos a tolerar ni a defender que haya un sistema singular que perjudique los intereses de Castilla y León. Nunca".

Así, ha defendido el acuerdo de financiación autonómica que firmó con el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera y que a su vez se suscribió con las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura.

Este acuerdo exige que se reconozca las singularidades que tienen estos territorios para que en la reforma del sistema de financiación se tengan en cuenta criterios como el envejecimiento o la despoblación.

"Pero desde luego que la reforma del sistema de financiación tiene que ser multilateral. Tiene que hacerse desde el consenso y el acuerdo de todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tiene que garantizar que haya más recursos para todas las comunidades autónomas", ha advertido Tudanca.

"Si hay incremento en la financiación, cesiones de competencias en materia tributaria y una reforma al sistema de financiación autonómica, que lo haya para todos en términos de igualdad, de solidaridad y de corresponsabilidad fiscal", ha aseverado, antes de apuntar que su propuesta es que "las comunidades autónomas más ricas aporten más a la solidaridad del sistema de financiación".

Por otra parte, el además procurador y portavoz en las Cortes se ha mostrado convencido de que la propuesta de ERC de una financiación singular "no se va a llevar a cabo nunca" porque requiere de unas mayorías parlamentarias que no existen en el Congreso de los Diputados.

Defensa de Illa

Tudanca ha explicado que han esperado a conocer el contenido del acuerdo entre el PSC y ERC para dar su punto de vista y que ha estado en contacto con otros líderes de su partido, aunque no con el candidato a la presidir la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Respecto a Illa, ha asegurado que "es muy buena noticia que esté más cerca de ser presidente" para España y para Cataluña y ha recordado el escenario previo de "ruptura y casi desconexión con el Estado", fruto de una "victoria incontestable" en las urnas y que les acerca al objetivo de "romper el independentismo, acabar con el procés y que la convivencia, la paz y la unidad del conjunto de España fuera más fuerte".

"Aquellas aventuras de referendos ilegales y de declaraciones unilaterales de independencia son casi un mal sueño, fruto de la acción de la política, del diálogo, del consenso y de la generosidad de todos", ha apostillado.