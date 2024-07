Gamarra: "No hay nada menos socialista y menos progresista que intentar romper la caja común"

Tras la rueda de prensa de final de curso político de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo decidió que no sería él el que respondiera al presidente del Gobierno y pidió a su número dos, Cuca Gamarra, que lo hiciera. Minutos después de que la comparecencia de Sánchez acabara en la Moncloa, la secretaria general compareció en la sede del partido en Logroño (La Rioja) y resumió el año 'escolar': el jefe del Ejecutivo empezó con el "escándalo" de la ley de amnistía, se quejó, y ha llegado a las vacaciones "reventando" la caja común de la financiación "con el único objetivo de comprar" la investidura de Salvador Illa en la Generalitat de Catalunya.

El preacuerdo al que han llegado PSC y ERC para pactar la investidura del ganador de las elecciones catalanas contiene, siempre según la versión de los republicanos, un "concierto económico solidario" parecido al que disfruta Euskadi. Sánchez, ante los medios de comunicación, no quiso concretar los detalles de ese supuesto concierto y pidió respeto a la votación que la militancia republicana celebrará el viernes. Unos 8.000 seguidores de ERC tienen que apoyar, o no, el preacuerdo cerrado con los socialistas.

Para Gamarra, ese "concierto" supone el fin de la igualdad de los españoles a la hora de acceder a los servicios públicos, porque entiende que el resto de autonomías saldrán perjudicadas si Catalunya sale del régimen común. Esa comunidad es, junto con Madrid y Baleares, de las que más aportan al resto de autonomías. "No hay nada menos socialista y menos progresista que intentar romper la caja común, el sistema de financiación que está pactado, es multilateral y afecta a todos los españoles", denunció Gamarra.

Presión a Page

La número dos del PP lamentó que Sánchez no se atreva a hablar del preacuerdo firmado con ERC ni tampoco a someterlo a votación entre las bases del PSOE. Gamarra aludió al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha cargado contra el pacto con los republicanos, y le pidió a él y a los críticos que dejen las palabras y pasen a los hechos. "Si no les vincula este preacuerdo del que todo el mundo habla y que [Sánchez] no les deja votar [en el seno del PSOE], que no lo voten cuando llegue al Congreso de los Diputados. Que ahí está la clave de la defensa de lo común", reclamó. "¿Qué van a hacer si esto se somete a las Cortes Generales con reformas legislativas?", añadió en referencia a los cambios que serían necesarios para alcanzar ese "concierto económico" en, por ejemplo, la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (lofca). "El PSOE ni es socialista, ni es obrero, ni es español. Es un partido al servicio de Pedro Sánchez, de su egoísmo y de su ambición, ni más ni menos", remachó.

La modificación de la lofca para que Catalunya llegue a esa soberanía fiscal, no obstante, tendría un camino muy difícil en el Congreso. Diputados de Compromís y la Chunta Aragonesista, integrados en Sumar (que forma coalición con el PSOE en el Ejecutivo central), han señalado que no pueden respaldar ese "concierto" si sus territorios no mejoran también la financiación.