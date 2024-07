Marlaska critica de nuevo al juez Peinado por llamar a Sánchez: "Es el paradigma de lo que no debe ser una instrucción judicial"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha redoblado sus críticas al juez Juan Carlos Peinado, instructor de las denuncias presentadas contra el esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Mientras Peinado encarga preparativos para grabar dentro de 24 horas en Moncloa una toma de declaración a Pedro Sánchez, Marlaska ha descalificado ante los medios la investigación que está llevando a cabo el magistrado madrileño: es "el paradigma de lo que no debe de ser una instrucción judicial", ha dicho.

Al llegar este lunes a la Dirección General de Protección Civil para una reunión sobre la operación Paso del Estrecho, el titular de Interior, que antes de ministro fue juez instructor de la Audiencia Nacional, ha opinado que las pesquisas de Peinado conforman "una instrucción absolutamente proactiva y carente de un objetivo de investigación cierto y concreto, como se exige".

Bordeando una acusación de prevaricación, el ministro del Interior ha explicado que "son las resoluciones del juez Peinado las que están diciendo que su instrucción es prospectiva". Y ha puesto como ejemplo una providencia "en la que está diciendo que se van a investigar todos los hechos que puedan tener relación con la señora Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno".

Para Marlaska, el proceder de Peinado es materia propia de estudio "para todas las escuelas de prácticas jurídicas".

Declaración de Sánchez

El ministro ha criticado también la pretensión del juez Peinado de llamar a declarar a Pedro Sánchez como ciudadano, y no como presidente del Gobierno. Marlaska ha afirmado que el rol de la presidencia no se puede separar de la personalidad de su titular: "Es inescindible, y el propio Peinado lo reconoce en sus propias resoluciones. Él mismo se contradice a la hora de pretender la declaración del presidente no como presidente sino como Pedro Sánchez, algo absolutamente improcedente".

La declaración le parece a Marlaska "improcedente", pero "si tuviera lugar, debería ser por escrito", ha dicho, y ha basado su afirmación aludiendo al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese artículo establece que están "exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar", el presidente del Gobierno y los de las cámaras, entre otras autoridades del Estado.

"Todo lo que no sea eso es retorcer la ley con un propósito que no es el de la aplicación de la ley en un Estado de Derecho", ha sentenciado el titular de Interior, de nuevo orillando la acusación de prevaricación a Peinado.