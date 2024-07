Feijóo: "Le recuerdo a Sánchez que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado"

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar como testigo a Pedro Sánchez el próximo día 30 de julio a las once de la mañana en relación al trabajo de su mujer, Begoña Gómez, se ha conocido pocos minutos antes de la reunión de Alberto Núñez Feijóo con sus barones en un hotel de Madrid. El lider del PP ha convocado una junta directiva nacional para comentar el cierre del curso político antes de las vacaciones y, para sus intereses, la noticia judicial no podría llegar en un momento más oportuno. En su discurso en abierto a los medios de comunicación, Feijóo ha celebrado que Sánchez vaya a dar explicaciones sobre las dudas respecto a los negocios de Gómez, aunque le parece "lamentable" que esa primera vez tenga que llegar ante un magistrado. "Como testigo le recuerdo que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado", ha dicho de Sánchez. "Vaya imagen de país la del presidente entrando a un juzgado para hablar de la presunta corrupción de su mujer", ha lanzado.

Feijóo, como ya hizo la semana pasada en el Congreso, espera que esta investigación a Gómez le lleve a dimitir y escriba la "definitiva tercera carta" a la ciudadanía, en referencia a las dos anteriores que Sánchez escribió estos meses atrás comentando el caso judicial de su esposa.

El líder del PP ha hablado también de la noticia que ha irrumpido en la campaña de EEUU, la renuncia del presidente Joe Biden a la reelección, y ha celebrado, en una pulla a Sánchez, que algunos pongan "a su partido y su país por encima de las preferencias personales". "Cuánto daríamos por que esto ocurriese en España", ha apuntado.

"Política limpia"

"Aquí el problema, más allá de lo judicial es el ético y el estético y todo lo que estamos viendo causa una profunda tristeza, sobre todo en aquellos que creemos en la política limpia", ha dicho Borja Sémper, portavoz del PP, a la llegada a la reunión, que se ha celebrado en un hotel de Madrid. Algunos barones autonómicos que han querido atender a los medios también han sido preguntados por los periodistas sobre este asunto. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha criticado la "imagen a nivel internacional" que da que un juez haya llamado a declarar a Sánchez. "Para la marca España no es nada bueno", ha continuado. Jorge Azcón, presidente de Aragón, ha dado por hecho que Gómez "se dedicó a hacer negocios en los despacho de la Moncloa", algo que ve "inédito en democracia".

Como Feijóo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno tendrá que "decir la verdad", a diferencia de lo que hace, según el alcalde, en el Congreso de los Diputados.