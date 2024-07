Chaves reivindica su legado y se pone a disposición del partido: "Pienso y quiero volver al PSOE"

"Vinieron a por nosotros y ahora ha quedado todo desmontado", dijo el pasado martes, tras conocerse el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) en unas declaraciones grabadas por el PSOE. Este jueves, Manuel Chaves ha vuelto a la sede autonómica de los socialistas tras quince años y, en una rueda de prensa emotiva y personal, se ha expresado con la contundencia: “Exijo al PP que respeto la sentencia del TC aunque no esté de acuerdo”.

El que fuera presidente de la Junta de Andalucía durante casi dos décadas, y que ostentó cargos de gran peso orgánico, como la secretaría general de los socialistas andaluces a lo largo de catorce años o la presidencia federal, ha defendido la gestión de sus gobiernos y su legado en San Vicente, después de que en junio de 2016 pidiera la baja voluntaria del partido tras ser procesado.

"Empieza el principio del fin del ciclo de gobierno del PP en Andalucía", ha sido uno de los grandes titulares de la jornada. El exdirigente socialista andaluz ha tirado de argumentario conocido para hablar de una operación montada del PP para echar a los socialistas de la Junta: "Lo que no habían podido conseguirlo por la vía de los votos. Erosionar la credibilidad del PSOE con bulos, mentiras, acusaciones falsas", ha insistido.

Sobre esto, Manuel Chaves ha proseguido: "El PP tiene que aceptar que las sentencia de la Audiencia de Sevilla y el Supremo ya no existen. Han sido declaradas nulas". "No aceptaron el principio básico en el estado de derecho, la separación de poderes. Esta es la verdad moral, la verdad política y la verdad judicial. Lo demás es seguir jugando al enredo, a la mentira", ha añadido.

El expresidente ha destacado una vez más: "Somos inocentes, nunca hemos cometido un delito. Y siguen acusándonos de que hemos robado. Que no se escondan tras el Parlamento y la inmunidad, y si acusan de robo, que den nombres y apellidos, en qué sentencias, autos en donde hemos sido condenados, y asuman lo que dicen", ha arremetido. "Si alguien se apropió de dinero de todos los andaluces, que lo pague, lo que juzgue y sea condenado", ha apostillado.

Chaves ha reivindicado los "30 años de gestión más brillante que ha tenido en décadas" la comunidad autónoma y ha repasado los años de "la modernización, la igualdad, la convivencia, la innovación y la solidaridad".

"Voy a pedir el carnet"

Saca pecho el expresidente y anuncia que pedirá su reincorporación en el partido: "Pienso y quiero volver al PSOE para hacer lo que el partido quiera", ha sostenido. "Yo voy a pedir el carnet, que me den de alta. Tengo que pedirlo en Cádiz, porque fui diputado por Cádiz. Me pongo a disposición del partido", ha añadido.

El exdirigente ha confirmado que ha hablado por teléfono este miércoles con Pedro Sánchez y le dio "la enhorabuena"

El exdirigente ha confirmado que ha hablado por teléfono este miércoles con el presidente, Pedro Sánchez, y le dio "la enhorabuena". También, frente a la cúpula orgánica de los socialistas: el secretario general, Juan Espadas; el presidente, Manuel Pezzi, y el secretario de Organización, Jacinto Viedma, ha admitido que siempre se ha sentido socialista y arropado por su partido. "He estado alejado un poco de la vida del partido, pero siempre me he sentido amparado por el PSOE", ha sostenido.

Chaves ha afirmado sobre esto: "soy un político de vocación, me apasiona y la he seguido día a día. Siempre me he sentido miembro del PSOE con carnet y sin carnet".

Ya con sus derechos constitucionales "resarcidos", Manuel Chaves se ha mostrado especialmente duro con el PP. "En las elecciones de 2018, el Partido Popular tuvo el peor resultado de su historia. Accedió al Gobierno con los votos de muchos andaluces, con un pacto con Ciudadanos y con Vox. No vamos a cuestionar la legitimidad de un Gobierno que accede al poder con los votos de una mayoría. No lo cuestiono, pero sí tengo que decir que hubo una operación política que echó tierra en el engranaje del adversario político", ha recalcado.

En esta línea, ha recordado la foto de los altos cargos sentados en el banquillo de los acusados, con los que ha hablado estos días largo y tendido, según ha relatado en una convocatoria en la que ha habido muchas confesiones personales. "¿Alguien puede creer que esa foto no influyó?", ha aseverado.

"La losa política ha desaparecido hoy"

Para Chaves, "esa foto tiene una evidente relación con el resultado de las elecciones". "Ha sido una losa política, nos ha dificultado que andar en los últimos tiempos. La losa política ha desaparecido. Siempre nos hemos sentido orgullosos de nuestra gestión. Ahora, lo puedo decir con más claridad y nitidez. Ahora podemos limpiar el lodo que han echado contra nosotros".

El expresidente fue condenado por un delito de prevaricación continuada a nueve años de inhabilitación que ahora la corte de garantías anula y ordena rebajar a la Audiencia de Sevilla. Desde entonces, han sido escasas las apariciones públicas de Manuel Chaves: la última es reciente, en el acto de entrega del Premio Alumni de Honor a Felipe González por la Universidad de Sevilla.

Ahora, Chaves tiene la posibilidad de retomar su actividad en el PSOE en el tiempo en términos orgánicos. Dejó sus cargos institucionales en 2015 como consecuencia del acuerdo de investidura de Susana Díaz, firmado por el PSOE con Ciudadanos, y después entregó el carnet del partido. El código ético del PSOE establece que los miembros deben quedar suspendidos de militancia cuando se les abre juicio oral, pero ante la posibilidad de ser exculpado la puerta a la militancia vuelve a abrirse.

Esta convocatoria de Chaves ha tenido lugar horas antes de la reunión del comité director, el máximo órgano de decisión entre congresos del PSOE de Andalucía, en el que intervendrá su secretario general, Juan Espadas, muy cuestionado tras su última derrota electoral, en las últimas elecciones europeas, con la que ya sumaría cuatro en dos años.