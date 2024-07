Vox retira su apoyo al Govern balear y rompe el acuerdo con Prohens

Gran crisis institucional en Baleares. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido retirará de forma inmediata el apoyo parlamentario al Govern de Marga Prohens y romperá el acuerdo suscrito hace apenas un año entre ambas formaciones para hacer presidenta a la dirigente popular. "Pasaremos a la oposición, tan leal como contundente, a los pactos cada vez más habituales entre los populares y el PSOE", ha asegurado el líder de la ultraderecha.

Aunque Abascal no ha especificado los detalles de la ruptura, esta decisión podría afectar al Consell de Mallorca, donde gobiernan en coalición. Hay que recordar que la atención y protección de los menores extranjeros no acompañados, motivo por el que Vox ha decidido romper con el PP, compete al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y no al Govern.

Otra de las grandes incógnitas en estos momentos es qué pasará con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que está al frente de la Cámara balear gracias a los votos del PP de Prohens. Su designación fue una de las condiciones fundamentales para cerrar el acuerdo que permitía a la líder popular gobernar en solitario, aunque la decisión de Abascal convierte el acuerdo en papel mojado. En las últimas semanas, el PP ha decidido blindar al presidente del Parlament tras su arrebato agresivo al arrancar las fotografías de las Roges del Molinar para no afectar al pacto con sus socios. Un pacto, en cambio, que ha sido finalmente dinamitado por Vox.

La presidenta del Govern ha afirmado esta misma mañana que no se sentía preocupada ante el anuncio de Vox nacional de dar por rotos los pactos de gobierno con las comunidades autónomas que hubieran aceptado asumir la tutela de menores migrantes. Prohens, que esta mañana ha realizado una visita a las instalaciones de Aspace, ha reiterado que su gobierno no ha incumplido ninguno de los acuerdos que se firmaron con los representantes de Vox y que hasta el momento, ni ella, ni la consellera de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, habían recibido ninguna llamada , quejándose de la decisión de acoger a diez menores migrantes.