Canarias, preparada para improvisar más instalaciones de acogida si no hay acuerdo para el reparto de los menores migrantes

La consejera de Infancia del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha explicado antes de la conferencia sectorial que se celebra en Tenerife para abordar el reparto de los menores migrantes (alrededor de 6.000 en Canarias) que si al final no hubiera acuerdo entre las autonomías y no se reformase la ley de extranjería para ‘obligar’ a la acogida, el Archipiélago pondrá en marcha nuevas medidas. Si no hay acuerdo, precisó Delgado, no quedará más remedio que “abrir otro tipo de instalaciones” para acoger a estos migrantes, entre ellos esos 6.000 niños y niñas.

Delgado recordó que ya se han tenido que instalar carpas en el Puerto de Lanzarote, de ahí la insistencia de que los representantes de otras comunidades autónomas vean la situación que se vive en Canarias y, sobre todo, la que puede verse en los próximos meses si no se ayuda a paliar la situación. No en vano, Mauritania acoge en estos momentos a decenas de miles de potenciales migrantes procedentes de Senegal, Mali o Gambia.

«Queríamos que vieran de primera mano nuestra realidad”, ha apuntado la consejera canaria.