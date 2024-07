El PP acusa a Sánchez de querer "ahogar a la prensa que no oculta la corrupción": "No apoyaremos ninguna caza de brujas"

El Partido Popular ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer "ahogar a la prensa que no oculta la corrupción del Gobierno, del PSOE y de la familia" del propio presidente al lanzarse a "perseguir a la prensa crítica en aras de una supuesta calidad democrática". "No vamos a respaldar ninguna caza de brujas", ha indicado fuentes del PP.

Así se ha pronunciado la formación de Alberto Núñez Feijóo después de que Sánchez haya anunciado en la cadena Ser que pondrán un tope a la financiación con fondos públicos de los medios de comunicación digitales que a su juicio "no tienen lectores", y a los que se ha referido como "pseudomedios". Según ha añadido, presentará ese paquete de regeneración democrática en una comparecencia el próximo 17 de julio en el Congreso.

El jefe del Ejecutivo propondrá también una modificación de la Ley de Publicidad Institucional para incorporar "transparencia" en la financiación con recursos públicos de los medios digitales porque, según ha lanzado "no es aceptable es que, con recursos públicos, se esté financiando la desinformación y los bulos".

"La democracia necesita prensa libre, no amordazada"

El PP ha asegurado que, en la semana en la que su mujer, Begoña Gómez, "declara como imputada por corrupción, en la que puede ser imputado el fiscal general del Estado por perseguir políticamente a Isabel Díaz Ayuso, y en la que el TC podría seguir abaratando sentencias condenatorias por el caso de los ERE, Pedro Sánchez se lanza a perseguir a la prensa crítica en aras de una supuesta calidad democrática".

Según el PP, la "democracia necesita una prensa libre, no amordazada". Por eso, ha anticipado que no van a "respaldar ninguna caza de brujas". "No lo hicimos cuando la iniciaron contra los jueces en los momentos en los que desde el Ejecutivo se les llamaba 'fachas con toga', ni lo haremos ahora que el presidente busca ahogar a la prensa que no oculta la corrupción del Gobierno, del PSOE y de la familia del propio Pedro Sánchez", han agregado las mismas fuentes.

El PP ha advertido que el presidente del Gobierno "no responde ante esas informaciones acudiendo a los juzgados sino amenazando a esas cabeceras con su asfixia económica". "No busca defender la verdad sino silenciarla", ha enfatizado.

Por eso, el PP ha señalado que si Sánchez "quiere dignificar el papel de los medios, que empiece por aquellos sobre los que tiene competencia directa". Así, le ha instado a que "reemplace a quien nombró presidente de la agencia EFE tras ser su responsable de Comunicación en Moncloa" y "fuerce la dimisión de la presidenta de RTVE a la que nombró por su condición de militante del PSOE", han finalizado fuentes del PP.