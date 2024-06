Aconsejan al alcalde de Elche comparecer en Comisaría tras denunciar "ataques homófobos" en un pleno

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, deberá realizar una comparecencia en la Comisaría tras denunciar el martes durante el pleno que lleva un mes sufriendo ataques homófobos mediante unas pegatinas que han aparecido por doquier en el mobiliario urbano de la ciudad y que se están eliminando tanto por los servicios de limpieza como por la Policía. La comparecencia en sí no supone una denuncia de los hechos. Ruz aún no ha decidido si pone en mano de la justicia lo ocurrido, aunque esta podría actuar de oficio en cualquier momento, ya bien sea el propio Cuerpo Nacional de Policía o la Fiscalía.

Fuentes municipales explicaron que al alcalde se le ha hecho saber que quedan tres años de mandato por delante y esta situación se puede seguir repitiendo por lo que, tanto si denuncia como si no, es aconsejable que acuda a la Comisaría de Elche para explicar lo ocurrido. El regidor comparecía este miércoles para dar cuenta de la puesta en marcha del primer servicio VTC, con más medios de comunicación de lo habitual, algunos nacionales, dado el revuelo que se ha organizado, y contestó a preguntas de los medios sobre este asunto de la homofobia, asegurando que no estaba previsto ni que interviniera en el pleno como terminó haciendo.

Lo hizo por una afirmación de la portavoz de Compromís, Esther Díez, quien presentó una moción en defensa de los derechos LGTBIQ+ en la cual acusó al PP y a Vox de estar "contra los derechos humanos" si no defendían la iniciativa en favor del colectivo. Eso fue el detonante para las declaraciones del alcalde.

Ataques morales injustificables

Ruz dijo que tomó la decisión de dar publicidad en la sesión a lo que viene sucediendo desde hace semanas (en el pleno dijo en una ocasión que desde hace un mes y en otra que desde hace mes y medio, y hoy ha dicho que dos meses) porque son "ataques morales injustificables que me han llenado de pena e indignación" y para destapar a "aquellos que han hecho este ejercicio de homofobia". Como se recordará, en las pegatinas se puede leer: "Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?". Nada más.

El regidor aprovechó para cargar con dureza contra el PSOE y contra su portavoz, Héctor Díez, quien en la misma sesión restó importancia a la denuncia pública del alcalde, asegurando que "se trataba de cuatro pegatinas" y dijo al respecto que "he recibido con toda la serenidad el apoyo de Compromís mientras el PSOE ha ridiculizado este ataque de homofobia. El PSOE está perdido. Cuando otros compañeros han sufrido ataques y agresiones hemos condenado está afrenta, como fue también con los ataques a la sede de Compromís y a otras formaciones políticas". Como se recordará, el concejal socialista Mariano Valera denunció el pasado año haber recibido insultos homófobos en Santa Pola cuando iba de la mano con su pareja. Entonces la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano (PP) salió en su defensa.

Ruz, el martes en el pleno de Elche / / ÁXEL ÁLVAREZ

Muy crítico

Ruz estaba muy crítico con la posición de los socialistas, "el PSOE hace mofa de esto y me parece muy grave que cambien el paso porque es injustificable. Me quedo con las palabras de condena de Compromís y muy decepcionado con la actitud del PSOE, que ha perdido el norte hasta con esto". En redes sociales, el PP también cargo con dureza contra el portavoz del PSOE, como el día anterior utilizó la imagen de la portavoz de Compromís para presentar el video de Ruz en el que hacía su alegato para justificar que no iba a apoyar el voto de la formación nacionalista y denunciar al mismo tiempo lo que estaba sufriendo por este ataque homófobo. Este miércoles calificó de "demagogia destructiva y lesiva" iniciativas como la que había presentado Esther Díez en la sesión municipal.

"No he hecho exhibición pública, hay que llevar estás cosas con discreción", dijo para justificar su silencio durante este tiempo y añadió: "Poca voluntad había por Compromís de llegar a acuerdos" en este asunto. Finalizó afirmando que la oposición está "por el frentismo permanente. Que el PP y Vox son fachas y homófobos y ellos están para defender. Con esta actitud del PSOE nos está dando la razón". Como se recordará, el alcalde dijo el martes en el pleno que "detrás de estos ataques no hay fachas, están entidades en el entorno de la izquierda".

