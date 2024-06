Una sindicalista aragonesa se querella contra Alvise Pérez por presunta "incitación al odio"

La querella que la sindicalista aragonesa presentó contra Alvise Pérez sigue estando en los primeros pasos de la investigación, pese a que se interpuso a principios del mes de octubre de 2022, tan solo unos días después de que se sucediesen los ataques e insultos en redes sociales. El problema es que, todavía, no se ha podido celebrar el acto de conciliación, en el que el acusado debe reconocer o no los hechos, antes de que la investigación pueda seguir adelante en fase de instrucción o el juicio. La Justicia no ha podido localizar todavía a Alvise, que ha cambiado en al menos tres ocasiones de domicilio en los últimos tiempos. Sevilla, Tres Cantos y Madrid figuran en los movimientos del líder de Se Acabó la Fiesta. La esperanza, tanto del ministerio fiscal como de la denunciante, es que la elección de Alvise como eurodiputado –su formación logró tres escaños el pasado 9 de julio– facilite su localización. El agitador en redes tendrá que tomar próximamente su acta como diputado en el Parlamento Europeo, para permanecer en Bruselas los cinco años de legislatura.