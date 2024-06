El PSOE acusa a Feijóo de “callar” frente a Ayuso por recibir a Milei: “Son como Le Pen, Orbán y Meloni”

“El PP ya es como Le Pen, Orbán y Meloni: ultra”. El recibimiento que Isabel Díaz Ayuso dará esta tarde al presidente del Argentina, Javier Milei, para condecorarlo con la medalla de la Comunidad de Madrid es para el PSOE un gesto más de que “el PP ya no se oculta”. A través de un video, los socialistas han elevado el tono para situar a los populares dentro de lo que denominan “internacional ultraderechista”. “Por eso trae a Madrid a la estrella de los ultras, a Milei, para hacerlo suyo, con alfombra roja incluida”, señalan para ahondar en las tensiones internas dentro del PP: “Feijóo no dice nada porque el que calla otorga”. El titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, cargaba contra Ayuso esta mañana para lamentar que “los gobernantes ultras siempre están en su polémica del día, en la dosis de crispación y de odio, que se hable de ellos pero no de lo mal que gobiernan”.

La segunda visita a España del presidente del Argentina ha convertido el choque diplomático con este país en un choque institucional entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Milei seguirá sin entrevistarse con el presidente del Gobierno ni con el rey Felipe VI, para reunirse con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En su primera visita lo hizo para asistir a un mitin de Vox en el que sus insultos a la mujer del presidente provocaron la retirada de la embajadora de Buenos Aires.

Si desde el Gobierno calificaron la decisión de Ayuso de una “profunda deslealtad hacia las instituciones españolas” y contravenir la ley de Acción y del Servicio Exterior por no informar al Ministerio de Exteriores, desde Ferraz abundan que la presidenta regional “ha cambiado hasta la normativa” para poder entregarle la condecoración de la Comunidad de Madrid al mandatario argentino. El ministro de Presidencia y Justicia reiteraba esta mañana que la concesión de este distintivo “atenta claramente” con dicha ley “porque no lo ha comunicado al Gobierno como es imperativo”.

Frente a todo ello, ponen el foco en Feijóo por callar “a pesar de que el jefe de Estado argentino sigue insultando” al presidente del Gobierno español. Para los socialistas, en el PP buscarían apropiarse de una figura más en la órbita política de Vox aun a costa de situarse del lado de quien atacaría las instituciones españolas

A raíz de las negociaciones sobre el CGPJ y el debate sobre la financiación autonómica, tanto en Ferraz como en Moncloa han cuestionado la falta de liderazgo de Feijóo en el PP para imponer su criterio frente a las presiones de sus barones, principalmente de la presidenta madrileña. En lo referente al desbloqueo del órgano de poder de los jueces, reconocen que “Feijóo está preparando la pista de aterrizaje” para un acuerdo. Con todo, rebajan su optimismo por las presiones de los sectores más duros del PP reacios a un entendimiento.

La "jefa" Ayuso

El propio Pedro Sánchez reprochó a Feijóo durante la sesión de control al Gobierno que "cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el Gobierno y el principal partido de la oposición aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso y le dicen que ni se le ocurra".

Desde el Gobierno avisan de que seguirán vigilantes sobre las palabras que pueda pronunciar Milei en su visita a España de este viernes. “Busca la confrontación y la ofensa a nuestras instituciones y a nuestra democracia, algo sin precedentes en las relaciones internacionales y en los usos diplomáticos entre naciones”, reprochan. La respuesta será en cualquier caso diplomática, aunque la escalada tras decidir retirar a la embajadora de Buenos Aires no tendría más vías que llegar al extremo de la ruptura total de relaciones.