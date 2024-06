García Castellón propone juzgar a BBVA y a Francisco González por contratar a Villarejo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar a BBVA como persona jurídica y al expresidente del banco Francisco González por los delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos por contratar a José Manuel Villarejo, según especifica un auto, de 268 páginas, al que ha tenido acceso esta redacción. Esta decisión llega en pleno intento protagonizado por la entidad presidida por Carlos Torres de lanzar una operación de compra (OPA) al Banco Sabadell.

Además de al propio comisario jubilado, el instructor propone sentar en el banquillo de los acusados a otros once investigados, entre los que se encuentra el ex consejero delegado de la entidad financiera Ángel Cano Fernández; el jefe de Auditoría, Joaquín Gortari Díez; el ex jefe de Seguridad Julio Corrochano; y los exdirectivos Antonio Béjar, Eduardo Arbizu, Eduardo Ortega Martín, José Manuel García Crespo y Óscar Santos Touché.

Rafael Redondo

García Castellón también propone juzgar a Rafael Redondo, socio del comisario jubilado, al expolicía Antonio Bonilla y a un agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) cuya identidad no se facilita en el auto.

En sentido contrario, el instructor acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto de Ignacio Pérez Caballero, Inés Díaz Ochagavía, Javier de Todos los Santos Malagón Navas, José Manuel Cantero Criado, Juan Asúa Madariaga, Manuel Castro Aladró, Nazario Campo Campuzano, Pablo García Tobín, Ricardo Gómez Barredo, Simón Galera Rodríguez y Constancio Riaño.

El criterio del fiscal

En este caso el juez ha seguido el criterio expresado por el fiscal Alejandro Cabaleiro, que ya pidió sentar en el banquillo de los acusados como personas jurídica al Banco por revelación de secretos y corrupción en los negocios, según un auto fechado el pasado 17 de mayo. Anticorrupción considera probado que el BBVA, "con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González", contrató en 2002 al excomisario de policía Julio Corrochano, lo que "permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía", entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

Precisamente los problemas judiciales de la entidad vasca contribuyeron a frustrar que en 2020 que el BBVA completase una operación de compra sobre el Sabadell, aunque el principal escollo fue el precio. El escrito del fiscal ya apuntaba a que hay indicios suficientes para llevar al banquillo al BBVA. De hecho, el Banco Sabadell encargó durante las negociaciones para su posible fusión en 2020 con BBVA una auditoría penal al bufete de abogados Cuatrecasas para conocer los riesgos legales que suponía el caso Villarejo. El Sabadell nunca recibió respuestas a las preguntas que planteó en aquel momento al BBVA sobre su situación judicial.

El papel de Francisco González

La Fiscalía considera que Francisco González, "dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo". Por otro lado, y para justificar la petición contra BBVA, la Fiscalía sostiene que el sistema interno para la prevención de delitos "no puede calificarse de idóneo" porque "claramente deja al margen de cualquier normativa a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta Dirección".

"Respecto del resto de personal, directivos y empleados, el sistema se diseña formalmente para que los mismos sean conscientes de las normas y de la obligación de respeto a las mismas, así como estableciendo la forma de actuar ante posibles incumplimientos, siempre que los mismos provengan de tal ámbito de dirección o empleados, pero sobre la existencia de un ámbito superior que impone el cumplimiento de las órdenes o decisiones cuando estás provengan de la Presidencia Ejecutiva o de la Alta Dirección, sin prever o diseñar mecanismo alguno ante la posible ejecución de actos contrarios a las normas ordenados por los mismos", detalla el escrito.

El documento también da detalles de los supuestos contratos suscritos entre 2004 y 2017 por la empresa de Villarejo y la entidad. Con el primero de los mismos, según la Fiscalía, Villarejo trató de obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre los años 2004 y 2005, todo ello en el marco del denominado por el comisario 'Proyecto Trampa'.