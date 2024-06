Gabriel Rufián en el Congreso: "Mucho más Ana Peleteiro que Unai Simón"

Hace unos dias, el internacional francés Kylian Mbappé mostraba su preocupación por el resultado de las Legislativas que se celebrarán en plena Eurocopa tras el triunfo de la extrema derecha en las Europeas.

Después de que varios de sus compañeros se posicionaran públicamente sobre la situación política de Francia, el capitán de la selección gala tomaba la palabra para alertar de que "los extremos están a las puertas de tomar el poder" en Francia. "Llamo a todo el mundo a votar y a tomar consciencia de la situación. Tenemos la necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto. Espero que tomemos una buena decisión", declaraba el nuevo futbolista del Real Madrid.

A raíz de estas manifestaciones, la prensa deportiva aprovechó la celebración de la Eurocopa para conocer la perspectiva política de otros futbolistas y, en este sentido, se interpeló al internacional español Unai Simón, quien prefirió centrarse en el fútbol: "Tenemos muchas veces la tendencia a opinar de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o no. Yo soy jugador de fútbol, me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y de lo único que debería hablar es de temas del balón y los temas políticos dejarlos a otras entidades", aseguraba el portero de la selección.

Sara Fernández

Entre las miles de reacciones que provocaron ambas posturas, en las últimas horas se pronunciaba Gabriel Rufián desde la tribuna del Congreso, con un discurso sobre aquellos que, con la indiferencia, contribuyen a hacer "el juego sucio a la ultraderecha", y en el que aludió a dos deportistas españoles internacionales para reforzar sus argumentos.

"No se puede ser indiferente porque al final acabaremos pagándolo, y los indiferentes, lo que prefieren no mirar o no hablar, hacen el juego sucio a la ultraderecha. Mucho más Ana Peleteiro que Unai Simón", sentenció.

La reciente campeona de Europa de triple salto siempre se ha expresado con contundencia contra el racismo y el crecimiento de la ultraderecha, la penúltima vez después de recibir ataques racistas en redes sociales, tras mostrar la vestimenta de la selección española para el Europeo de Roma. En un comunicado a través de Instagram, la atleta gallega confesaba que "me da mucha rabia e impotencia, pero sobre todo pena, que a día de hoy sigan existiendo este tipo de personas y que, además, se sigan permitiendo este tipo de comentarios en las redes sociales, sin ningún tipo de represalia".

"Hoy tengo el corazón un poco dolido, pero sé que estas emociones las convertiré en fuerza para que todos aquellos que se burlan o ponen en causa nuestra nacionalidad, se pongan la mano en el pecho al escuchar el himno de España gracias a nuestros éxitos: No al racismo", terminaba diciendo Ana Peleteiro antes de compartir algunos de los comentarios que había recibido.