¿Y si no hay candidato a la investidura? El precedente que puede usar Josep Rull

El presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha anunciado este miércoles que no propondrá un candidato a la investidura del próximo 25 de junioy que se decantará por convocar un pleno el miércoles 26 donde dictará y firmará una resolución que marcará el inicio del cómputo de los dos meses hasta la repetición electoral. Esta herramienta, conocida como acto equivalente a una investidura fallida, permite a Rull poner en marcha el reloj de las nuevas elecciones sin necesidad de postular ningún candidato a este primer debate.

Esta decisión de Rull, tomada tras mantener una ronda de contactos a principios de semana con todos los grupos parlamentarios, es el resultado, ha apuntado el jefe de la Cámara, de que ningún candidato haya expresado su voluntad de subir a atril para tratar de superar el debate y lograr se president de la Generalitat. Quien tiene más opciones de serlo es Salvador Illa (PSC), con los apoyos de ERC y los Comuns, pero este miércoles ha descartado dar el paso hasta que tenga los suficientes apoyos amarrados. El expresident Carles Puigdemont también aspira a intentarlo, pero no concreta los plazos para su regreso y su partido ha descartado que vaya a someterse ahora al pleno. Además, el expresident lo tiene más complicado porque para ser ungido requiere de una abstención del PSC que los socialistas hoy han vuelto a negar.

Fuentes parlamentarias apuntan que, de presentarse un candidato a la investidura durante este tiempo hasta el 26 de agosto -cuando se deberán convocar nuevas elecciones si no hay una investidura resuelta-, Rull lo propondrá, aunque no tenga los apoyos suficientes para ganar la votación. Pero la máxima autoridad de la Cámara ha señalado en una comparecencia que confía en que durante estos dos meses hasta agotarse el plazo para la investidura, se puedan "construir consensos, puentes y diálogos" que hagan "posible que haya este debate [de investidura].

El debate abierto por Torrent

La primera vez que se hizo referencia a este término fue en enero de 2018, cuando el entonces jefe de la institución, Roger Torrent (ERC), propuso a Carles Puigdemont -que entonces ya residía en Bélgica- como candidato, tras la ronda de contactos. El Gobierno impugnó su postulación al alegar que el expresident no podía ser investido telemáticamente y que se requería su presencia en el pleno, algo que después avaló el Tribunal Constitucional.

Torrent aplazó la sesión y la Mesa encargó un informe jurídico a los letrados del Parlament para valorar qué afectación podía tener esta situación sobre la activación del calendario hacia las nuevas elecciones. En el documento de los letrados, se consideraba que el plazo de dos meses para elegir al presidente no había empezado a correr e instaba al presidente del órgano rector a actuar para no entrar en un bloqueo institucional.

Una de las vías que proponía el informe era que Torrent comunicara al pleno, mediante la firma del acto equivalente, que no había candidato y eso sirviera como inicio del plazo de dos meses, tomando como precedente el bloqueo ocurrido en el año 2003 en la Asamblea de Madrid en el llamado 'Tamayazo'. En esta legislatura, sin embargo, no llegó a usarse esta opción y acabó activándose el reloj tras una primera investidura fallida de Josep Turull (Junts), pero no se llegaron a celebrar comicios al acabar siendo investido Quim Torra (Junts).

Cuando sí se usó la carta del acto equivalente fue en octubre de 2020, con la inhabilitación de Torra que obligaba a presentar un candidato a la investidura diez días después de hacerse efectiva la inhabilitación. En ese momento, Torrent optó por firmar un acto equivalente a una investidura fallida al constatar que no había ningún candidato plausible y el reloj hacia la repetición electoral empezó a correr. Finalmente, los comicios se celebraron al agotarse los dos meses estipulados por ley y el actual president en funciones, Pere Aragonés (ERC), fue investido.

Suscríbete para seguir leyendo