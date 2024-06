Junts condiciona todas las leyes en el Congreso a una 'cláusula catalana'

Junts vetará todas las leyes en el Congreso que invadan competencias de la Generalitat y que no incluyan, por tanto, lo que la formación ha bautizado como la "enmienda Catalunya". Así lo ha anunciado este jueves el diputado Eduard Pujol, tras asegurar que su grupo retiraba la enmienda a la totalidad que había presentado contra la ley de Creación de la Oficina de los Derechos de Autor. Después de "intensas" negociaciones, según Junts, el Gobierno habría aceptado su condición de no pisar las competencias del Govern.

El partido liderado por Carles Puigdemont había enmendado la norma al considerar que este organismo entraría en coalición con el Estatut, que da a la Generalitat todas las postestades en materia de propiedad intelectual. Tras el acuerdo de los posconvergentes con el Gobierno, la ley, que se someterá a votación este jueves, superará el primer trámite, ya que solo PP y Vox mantienen este veto a la totalidad del texto.

Sin embargo, según Junts, se trata un mecanismo nuevo que la formación usará a partir de ahora en todas las negociaciones. Concretamente, ha detallado Pujol, si no se incluye este marco en todas las normativas que deban pasar por la cámara baja, no tendrán el voto favorable de sus siete diputados. "La enmienda de Catalunya es este mecanismo que permite corregir los textos cuando no llevan de entrada el respeto que corresponde al marco competencial de la Generalitat", ha especificado el diputado, al mismo tiempo que ha recordado que la única ley orgánica publicada en esta legislatura ha sido la de amnistía.

"Siempre que esté en nuestras manos, no se aprobará ninguna ley que no refuerce y no respete Catalunya", ha remachado.