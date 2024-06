“Lo de Begoña Gómez es ‘lawfare’, pero Sánchez quiere usarlo para ganar votos”

Doce años después de instalarse en el barrio coruñés de Monte Alto para trabajar de asesor de Yolanda Díaz en la campaña gallega de 2012 en la que la ferrolana se alió con el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras para abrir una nueva etapa política de la que saldrían Podemos y las mareas, Pablo Iglesias desembarcó ayer de nuevo en A Coruña para participar en un mitin de la formación morada. Una hora y media después, Beiras subía de nuevo al estrado para apoyar al BNG, una imagen que evidencia los divorcios y crisis internas que acabaron por hacer implosionar ese movimiento político.

–La recta final de las europeas de este domingo está marcada por la citación como investigada de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha reaccionado acusando a la derecha y, de forma implícita, al magistrado de lanzar bulos. ¿Qué le parece?

–No hay ninguna fuerza política que haya recibido la violencia mediática que ha padecido Podemos. Cuando en su segunda carta, Sánchez dice que esto no tiene precedentes... ¿No se acuerda de las cuentas en las Granadinas, del caso Niñera, del caso Neurona...? Hay una neuronización de la política. Dicho esto, ¿cómo puedes denunciar violencia mediática contra tu esposa y luego darle una entrevista a García Ferreras?

–¿Es un caso de lawfare, de estrategia judicial contra el Gobierno?

–Creo que es más que evidente. Nosotros somos el paradigma de eso. Tuvimos 18, 19 procesos judiciales que sirvieron para llenar portadas y horas y horas de tertulias en radio y televisión que después quedaron en nada. El objetivo no era tanto una resolución judicial, sino desprestigiarnos. Es lógico que luego mucha gente lo piense, y también que muchos cuadros de izquierdas digan, pues es que yo no quiero que me hagan como a Pablo Iglesias o Irene Montero, yo prefiero ser una izquierda que se lleve bien con Ferreras.

–Incluso así, usted llegó a vicepresidente del Gobierno.

–Sí, pero esto es como al que le dan una paliza y sale vivo de la UCI, pues eso no le quita...

–Ser vicepresidente del Gobierno no se trata de la UCI, precisamente.

–Tuvimos 5 millones de votos, llegamos al Gobierno y después de dos repeticiones electorales y de un despliegue de violencia mediática que nos dejó en 35. No estábamos en las mismas condiciones para negociar un gobierno. Y cuando entramos, la violencia se recrudeció.

–Antes me comentaba que cree que existe una democracia disminuida en España. ¿Cómo la mejoraría?

–Desde el BOE. Lo primero es garantizar la pluralidad mediática. El 80% de lo que se puede oír, leer y ver pertenece a los mismos grupos. Es una barbaridad e incompatible con la democracia. Las licencias de esa gente son públicas. Otra forma de hacerlo es cambiar las normas para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, superando una situación absurda en la que es más difícil elegir un vocal que elegir al presidente del Gobierno.

–Sobre el caso de Begoña Gómez, ¿debería dimitir Sánchez?

–Creo que es un caso de lawfare, que es un caso que no va a ningún lado, basado en la basura presentada por Manos Limpias. También creo que el presidente no tiene la mínima intención de hacer nada contra la lawfare ni contra la violencia mediática. Creo que quiere aprovechar esto para lograr más votos. La misma tomadura de pelo de los cinco días de reflexión es la que aparece en esta segunda carta.

–Viene para participar en un mitin para las europeas del domingo. ¿Se juega Podemos su existencia?

–Absolutamente. Estas elecciones son las que definen si Podemos tiene futuro o no. Las encuestas coinciden en que tiene un mínimo de dos diputados. Es evidente que Podemos es el partido más fuerte de todos aquellos situados en lo que se ha llamado “a la izquierda del PSOE”, Bildu aspira a uno, el BNG a uno, Esquerra a uno, los partidos dentro de Sumar a uno cada uno como mucho...

–La derecha llegó al poder en Portugal, con la ultraderecha también en Italia y un gran avance en Francia, por no hablar de Hungría o Polonia. ¿Estamos ante un cambio de ciclo?

–Existe un riesgo enorme. En Francia, Le Pen va primera en las encuestas y en España, si la derecha vuelve al Consejo de Ministros, habrá ministros de Vox. El problema es que el cordón sanitario que se le hizo a Tsipras y Syriza en Grecia aquí no se le hizo a la extrema derecha. Pero, ¿y si gana Le Pen? ¿Alguien piensa que, teniendo en cuenta que todos los presidentes de la República Francesa tienen algo de Napoleón, que no va a desafiar la estructura que define ahora la UE? Y si perdemos eso, nos podemos adentrar hacia el abismo.

–¿Y cree que existe peligro real de una guerra con Rusia?

–Que lo creyera yo no sería muy preocupante, pero si lo creen Borrell y Von der Leyen, y parece que lo creen, hay razones para estar preocupados. Hay dos opciones. Un acuerdo entre Rusia y Ucrania, que sería Crimea y el Dombás para Rusia y se acepta la soberanía y seguridad de Ucrania sin ampliar la OTAN hacia Rusia. El otro es que entren soldados europeos en combate contra Rusia.

“Puede haber adelanto de las generales tras las europeas, sobre todo si al PSOE no le va tan mal”

–El PP y Junts, por separado, ya han puesto sobre la mesa la posibilidad de una moción de censura contra el Gobierno. ¿Cree que eso derivará en un adelanto electoral tras las europeas?

–Claro que puede haberlo y por muchas razones. La primera es que después de las elecciones catalanas el planteamiento de Junts es o soy yo presidente de la Generalitat o se acaba el apoyo en Madrid. Ya tengo lo que quería, que es la amnistía, y a partir de aquí a mí no me va bien que gobierne el PSOE a nivel estatal como se ha visto en las últimas elecciones en Cataluña. Por lo tanto, un Gobierno sin apoyos para sacar ni una sola ley adelante, es un Gobierno que tiene razones para un adelanto electoral, sobre todo si las elecciones europeas no le van tan mal a Pedro Sánchez y ve hueco para lanzar un órdago. Y luego podría haber muchos más elementos que precipiten ese escenario, básicamente porque tenemos un Gobierno que no gobierna.

–¿Es Cataluña la llave de la legislatura?

–No solo. La llave de la legislatura son partidos como Esquerra, Bildu, PNV, Junts, Podemos e incluso el BNG. Sin el acuerdo de todas esas formaciones no se avanza.

–Pero la clave parece Junts.

–Si el Gobierno para lograr un acuerdo con Junts se derechiza, nosotros no vamos a estar ahí, por lo tanto, ellos verán.

–¿Qué opina de la amnistía?

–La clave de la amnistía es que tiene sentido si es política. Es el reconocimiento de que en España había presos políticos y exiliados políticos, que era algo que decíamos y por lo que nos apedreaban. La paradoja es que el PSOE nunca lo creyó y la asumió como un precio que tenía que pagar para que Sánchez fuese presidente. Por desgracia, la solución no se alcanzó sobre la base de un acuerdo sincero, sino sobre la base de una correlación de fuerzas.

“No volvería a fundar el partido porque tengo tres hijos ahora”

–Hace unos años, compartía alianza con Beiras, que ahora ha vuelto a mitinear por el BNG, y Yolanda Díaz, con la que ha roto. ¿Por qué han acabado así?

–Son las consecuencias del éxito que tuvimos, que implicó una reacción con un despliegue de violencia mediática sin precedentes y una guerra judicial. Y ocurrió algo que es lo más terrible. Hubo muchos actores que empezaron a seducir a sectores de la izquierda para decirles que se puede ser una izquierda diferente a Podemos y que te vaya mejor, sin que te persigan, sin que vayan a tu casa a insultarte... Porque nosotros decíamos que Amancio Ortega es un oligarca que no paga impuestos. Es evidente quién ha elegido llevarse de maravilla con “el padre da moda galega” o con periodistas como Ferreras.

–¿No hace nada de autocrítica de sus luchas internas o sus problemas de gestión?

–Con lo que ha dicho la prensa de Podemos, antes de que Podemos haga autocrítica frente a la pregunta de un periodista, el periodismo tiene que hacer autocrítica. –Pero eso es como si yo generalizo y lo culpo a usted de toda la corrupción política. –En la política, la corrupción se paga. Y nosotros no tenemos ningún caso.

–Hace unos años, usted tachó a Felipe González de “drogadicto que necesita tener presencia pública” y le afeaba no saber dejar paso a otros dirigentes. ¿En qué se diferencia de él?

–Él está en consejos de administración de grandes empresas y le pone la zancadilla al secretario general de su partido. Yo soy un soldado y estoy aquí porque Ione Belarra me lo ha pedido.

–¿Volvería a fundar Podemos y pasar lo que ha pasado?

–Me alegro de haberlo vivido, pero ahora tengo tres hijos y no volvería a someterse a una posición de debilidad en la que no puedo defenderme.