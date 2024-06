Abogacía del Estado pide que el informe de Hacienda que exonera a Ana Duato de la mitad de sus delitos fiscales no se tenga en cuenta aún

Ana Duato tiene mucha confianza en que va a ser capaz de torcer el brazo de la Fiscalía Anticorrupción, que pide para ella 32 años de prisión y multas millonarias por siete delitos fiscales cometidos en el marco del caso Nummaria. Y la tiene, según ha quedado claro en las primeras sesiones del juicio en la Audiencia Nacional, porque su defensa parece tener ciertos ases bajo lo manga que pueden cambiar significativamente el proceso. El primero que ha sacado a relucir, un informe de Hacienda de hace dos meses, concluye que el fraude que cometió en la mitad de los años investigados no llega a ser considerado delito.

La Abogacía del Estado, que representa a la propia Hacienda en este caso, ha pedido sin embargo al tribunal que no se vea "vinculado" por el informe hasta que los peritos de la Agencia Tributaria que lo elaboraron a petición del fiscal no comparezcan en sede judicial. "No tienen atribuidas ninguna función jurisdiccional", ha sostenido el abogado del Estado.

A la actriz que dio vida a Mercedes en la popular serie Cuéntame cómo pasó se le atribuyen siete delitos fiscales en dos periodos diferentes: uno de 2010 a 2012 (y que la actriz sostiene que ya fue juzgado a su favor), y otro de 2014 a 2017. Es en esta última etapa en la que se centran los técnicos de Hacienda, que consideran que el fraude cometido entonces no supera en cada ejercicio la barrera de los 120.000 euros que marca lo que se considera un delito fiscal.

Duato y Arias declararán la semana que viene

El caso Nummaria, que investiga la presunta creación de un complejo entramado societario para favorecer la evasión fiscal de los clientes de un despacho de abogados, tiene cuatro nombres propios: Fernando Peña, el propietario del bufete y supuesto 'cerebro' de la trama, Miguel Ángel Bernardeau, marido de la actriz y productor de Cuéntame, Ana Duato y su compañero de reparto Imanol Arias, que el lunes llegó a un acuerdo con la Fiscalía.

De la treintena de acusados que había al comenzar el juicio el pasado lunes, cada vez van quedando menos después de que algunos hayan sido exonerados (como es el caso de la hermana de Imanol Arias, para la que se pedían 9 años y medio de prisión), y otros hayan llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, como es el caso de Imanol.

La prioridad para el actor, para el que se pedían 27 años de prisión, era llegar a un pacto que le permitiese no tener que pasar por prisión. Por ello, en la mañana del primer día de juicio aceptó un pacto que por el momento ya le ha hecho pagar al menos 2 millones de euros y reconocer cinco delitos fiscales. Duato, que lo encaró de una forma diferente, ha decidido seguir adelante con el juicio. Él declarará el próximo martes ante la Audiencia Nacional, mientras que ella lo hará el miércoles.

Hacienda deberá explicar sus cálculos

Después de que Ana Duato haga su alegato ante el tribunal, será el turno, entre otros, de los técnicos de Hacienda responsables de elaborar ese informe. El abogado del Estado ha recordado que es un informe que redactaron en calidad de auxilio del fiscal anticorrupción Tomás Herranz para aclarar exactamente cuál es la diferencia entre lo que ella declaró como Impuesto de Sociedades y lo que debería haber pagado en otros conceptos.

"Es necesario que esta prueba se practique y, en definitiva, la Abogacía del Estado tomará nota y adoptará la medida correspondiente en función de lo que declaren estos inspectores", ha explicado.

Además, Enrique Molina, el abogado de la actriz en este caso, alegó ayer que Duato estaba sufriendo "indefensión", ya que la acusación contra ella había ido fluctuando durante el proceso desde la "omisión y ocultación de ingresos" por el salario que cobraba de cada capítulo de Cuéntame hasta las supuestas irregularidades en los pagos a su agente, al que se llega a calificar como "testaferro".

Duato, como muchos otros en aquella época, habría dividido la declaración de sus ingresos como actriz: una parte se tributaba como rentas del trabajo y otra iba a una sociedad de su propiedad que le pagaba una renta vitalicia. De esta forma, sostiene Hacienda, se minoraba la cuota a pagar, aunque para que sea considerado delito fiscal el fraude cometido debe ser superior a los 120.000 euros en cada ejercicio.