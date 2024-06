Feijóo: “Ahora es la Fiscalía Europea. No es lawfare para derrocar a Sánchez. Es interés por saber la verdad”

El líder del PP cree que la presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden de la Fiscalía Europea en la sede de Red.es para reclamar pruebas de las contrataciones de Juan Carlos Barrabés, el empresario vinculado profesionalmente con Begoña Gómez, “tiene una importancia clave”. Alberto Núñez Feijóo cree que “ya no se puede decir que jueces de ultraderecha persiguen a Sánchez”. “Es la Fiscalía Europa la que quiere ver los expedientes. ¿Eso es lawfare? ¿Es corrupción de los jueces españoles? La Fiscalía Europea entra en cualquier expediente que esté financiado con fondos europeos. Ya no hay ninguna justificación para pensar que en periodo electoral hay un interés por derrocar a Sánchez. Hay interés por saber la verdad”, aseguró el dirigente gallego en una entrevista en ‘esRadio’ este jueves.

A dos días de que termine la campaña electoral de las europeas Feijóo insistió en la movilización y la necesidad de aunar el voto de la derecha para tener una victoria electoral el 9 de junio porque “si Sánchez consigue el empate, se sentirá todavía más impune”. Sobre la reaparición de la esposa del presidente ayer en un mitin en Benalmádena (Málaga), Feijóo aseguró que es Sánchez quien “utiliza a su mujer para salvar su carrera política”, y comparó al matrimonio con los Kichner.

“Que imputen a su mujer y el presidente se victimice pidiendo el voto no es propio de una democracia occidental. Recuerda a imágenes populistas, al modelo de los Kirchner. Con este tipo de moral no contaba. Es la antipolítica”, reprochó el dirigente gallego, afirmando que el presidente es “el creador de la máquina del fango y el mayor bulo de la historia democrática de nuestro país”.

“El 9J tiene trascendencia nacional”

Feijóo insistió una y otra vez en la entrevista en la necesidad de hacer “una reflexión” antes de votar, reconociendo que las de este domingo “no son unas elecciones europeas más” porque “tienen trascendencia en la política nacional”. “Les pido a los españoles que no se dejen engañar. Llueve sobre mojado. Nadie se acuerda del Tito Bernie, que la presidenta del Congreso está siendo investigada por la Fiscalía Europea… Sánchez escribió la primera carta para tapar que su mujer estaba siendo investigada y ahora escribe la segunda para que no se sepa que la han citado a declarar al juzgado”, continuó.

El dirigente gallego reveló que en la comisión de investigación del Congreso han pedido la declaración de la renta de su hermana y del hermano de su pareja - “yo no entiendo ese juego” dijo- repitiendo que “su intención no es llamar” a la mujer del presidente a la comisión del Senado, sino que será Sánchez “el que sea interrogado” como responsable político de las investigaciones sobre su mujer. “Yo no he amagado con llevarla al Senado. He dicho que no quiero llevar a la señora Begoña Gómez. Pero Sánchez no ha dado explicaciones. Solo ha insultado y ha descalificado. Su esposa está siendo investigada en un juzgado. Qué mejor sitio”, continuó.

Ante las encuestas tan ajustadas, Feijóo afirmó que una victoria de su partido “significa ver la luz al final del túnel, que hay una alternativa consolidada y que los españoles no están de acuerdo con la impunidad” mientras que si Sánchez “consigue el empate” -dando por buena esa posibilidad- “se considerará más impune, podrá hacer más daño a las instituciones y mantendrá esa soberbia”.