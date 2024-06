Directo | Feijóo interviene en un mitin desde Santander tras la imputación de Begoña Gómez

La imputación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por corrupción en el sector privado y tráfico de influencias (tendrá que declarar el día 5 de julio) ha impactado de lleno en la campaña electoral europea. El PP ha hecho de este caso, investigado por el juez Juan Carlos Peinado, una de sus principales banderas de oposición y en los próximos días intensificará sus mensajes. La secretaria general, Cuca Gamarra, ya ha escrito en sus redes sociales: "No hay carta 'fake' ni cortina de humo que tape que la mujer de Sánchez está investigada por firmar cartas de recomendación para que el Gobierno adjudique contratos a empresarios amigos. No es fango, es corrupción en Moncloa. España merece un presidente digno y Sánchez no lo es".

Los conservadores confirmaron hace unos días que llamarán al presidente del Gobierno a declarar en la comisión de investigación en el Senado, aunque han evitado llamarle en plena campaña. Y Alberto Núñez Feijóo alejó todavía más la idea de hacer desfilar por la Cámara Alta a su esposa, entendiendo que "el responsable político" de las relaciones comerciales de su mujer es Sánchez por haberlas permitido. "Nadie se puede creer en España que no las conociera", dijo Feijóo en una entrevista este lunes. Eso sí, la nueva condición formal de imputada podría cambiar la estrategia de los populares.

El mensaje de Gamarra, en todo caso, cita el periodo de reflexión abierto a finales de abril por Sánchez en el que amagó por carta con dimitir. Los conservadores están convencidos de que en esos días, en realidad, el presidente estuvo analizando la situación de su esposa después de conocerse que en realidad el juez le dio condición procesal de investigada desde el primer momento, a pesar de que en Moncloa se lanzaba la idea de que no era así. Cuando se confirmó, al levantar el secreto de sumario el magistrado, distintos ministros insistían en que "era una evidencia que estaba siendo investigada".

El PP cree que Sánchez no ha explicado todavía nada sobre las actividades profesionales que ha desempeñado su mujer desde que él es presidente y que están siendo investigadas. Especialmente la carta de recomendación firmada por Begoña Gómez a una empresa vinculada a su máster en la Complutense y que después ganó contratos de dinero público. El presidente mencionó a su esposa por primera vez en sede parlamentaria la semana pasada y defendió su honestidad y profesionalidad. Pero no entró al fondo de la cuestión ni arrojó transparencia sobre las informaciones publicadas.