Jordi Cañas: "Feijóo es el segundo mayor beneficiado de la amnistía de Puigdemont"

Tras haber perdido representación en el Congreso y en los parlamentos autonómicos, Jordi Cañas (Barcelona, 1969) lucha por mantener a Ciudadanos (Cs) en la Eurocámara a partir de este domingo, con tres de sus exeurodiputados ahora en las listas del PP.

¿Por qué votar a Cs y no al PP?

¿Por qué no al PSC?

Sus eurodiputados se han ido al PP, no al PSC.

Somos un partido de centro que tenemos frontera con el PSC o PSOE y con el PP.

Cs ha tendido a pactar más a su derecha que a su izquierda.

Quizá porque el PP ha querido pactar más con nosotros que el PSOE y el PSC.

Jordi Cañas, candidato de Cs para las elecciones europeas del 9J, en una entrevisa con EL PERIÓDICO / Manu Mitru

Alberto Núñez Feijóo dijo hace unos días que el partido de Meloni no era "homologable" al resto de partidos de ultraderecha europeos. ¿Usted puede asegurar que no pactará con ningún partido de extrema derecha?

No pactaremos con la ultraderecha, lo hemos mantenido desde 2019 y hasta 2024.

¿Defiende un cordón sanitario a la extrema derecha?

Esa palabra no me gusta. Es paradógico que en Catalunya se haga un cordón sanitario a Vox y Aliança Catalana, y no a Junts. A Junts no le pondría un cordón sanitario, lo que haría es poner a muchos en prisión, directamente. Hemos tenido la ultraderecha en gobiernos con ERC y Junts. Como cuando [Jordi] Pujol decía que los andaluces eran personas que tenían que abandonar Catalunya. Eso también es ultraderecha.

A Junts no le pondría un cordón sanitario, lo que haría es poner a muchos en prisión

Los agricultores protestan para exigir la aplicación de cláusulas espejo. ¿Cómo se debe gestionar la compatbilidad entre la Agenda 2030 con sus demandas?

La Agenda 2030 no es la responsable de sus problemas. Sus problemas son el precio que reciben por sus productos respecto lo que pagan los consumidores, no poder competir en igualdad de condiciones y que muchos no tienen la capacidad de afrontar la burocracia que se les exige para recibir los recursos de la UE.

Su grupo parlamentario europeo, el liberal, votó a favor del Pacto Migratorio y de Asilo, ¿cree que es una buena medida? La ultraderecha lo consideró “insuficiente” y la izquierda, “desproporcionado”.

Es una ley de mínimos para intentar atajar la inmigración irregular y es poco ambiciosa porque no acaba de avanzar en el asilo. El asilo es un avance porque tiene de acuerdo a 27 Estados con sensibilidades muy diferentes, pero es evidentemente insuficiente.

¿Cómo debería actuar la UE con los países receptores de mayor inmigración?

El 95% de la inmigración que recibe Europa es económica. África es una bomba demográfica, lo que hay que hacer es ayudar a esos países a tener economías más prósperas y a combatir la inseguridad para que no tengan que irse.

Cs ha luchado contra la inmersión lingüística: ¿el catalán debe ser una lengua oficial en Europa y se debe poder usar en la Eurocámara?

Hemos conseguido que en Europa se den cuenta de lo que es la inmersión, que no es más que un modelo monolingüe de educación que pisotea los derechos lingüísticos de una parte importante de los alumnos catalanes, a los cuales se les priva del acceso a la cultura, a la información y a la formación; y les causa problemas de seguimiento formativo. Cuando uno mira el fracaso escolar ve que se ceba especialmente en los castellanohablantes. Aparte, es un modelo injusto porque provoca desigualdad, ya que si no puedes pagarte una escuela bilingüe o trilingüe, te toca ir a la monolingüe.

¿El catalán no está en peligro?

En absoluto. Nunca se ha hablado más catalán que ahora. Lo que está en peligro es el uso voluntario del catalán. No es que no lo conozcan, es que no lo quieren usar, porque lo están convirtiendo en un idioma antipático. Nosotros no tenemos ningún problema con el catalán, para mí es un patrimonio.

¿Se debe poder usar en la Eurocámara?

Me da igual, se hablan 23 idiomas. El régimen lingüístico actualmente es de los Estados. Si entra Andorra en la UE, se hablará catalán. El problema ahora es funcional, y no solo de las traducciones, sino también burocrático. El partido socialista lo puede conseguir en el Parlamento si hay una mayoría en la Mesa.

¿Cs apoya el reconocimiento del Estado de Palestina?

Ser crítico con Pedro Sánchez no es ser crítico con el reconocimiento de Palestina. Una cosa es el cómo y otra el qué. El reconocimiento de Palestina no es la solución automática, es el inicio de un proceso en el cual, a través del diálogo y el reconocimiento mutuo, se podría llegar a una solución definitiva. Pero eso se podía haber hecho hace un mes, tres o diez, hace tres años o cinco. Sánchez toma las decisiones por interés personal, no por el de los palestinos. Le convenía por la campaña de las europeas y Sumar y Podemos le estaban quitando esa bandera.

Sánchez toma las decisiones por interés personal, no por el de los palestinos

¿Debe España romper las relaciones con Israel?

En absoluto, no ha roto con Rusia.

Sobre la ley de amnistía, ¿cuál es su lectura sobre lo que dictaminó la Comisión de Venecia?

No entran a valorar la constitucionalidad, porque no es el Tribunal Constitucional. Pero no puede ser que tú hagas una amnistía sin contar con una mayoría de la población, entre ellos una amplia mayoría de socialistas. Se ganó por dos o tres votos: ¿es legítimo plantearla? Es legítimo. A pesar de que tres meses antes los mismos miembros del Gobierno decían que eran inconstitucional y resulta que gracias a Jaume Asens y a Gonzalo Boye descubren una epifanía y ya es constitucional. No, no lo es. Lo que dice la Comisión de Venecia es que esto así no se puede hacer porque nadie lo hace. Nadie rompe el principio de igualdad ante la ley por siete votos, nadie hace un pago a los que dieron un golpe de Estado, con condenados y prófugos de la justicia que se hacen una ley a medida para limpiarse los delitos. Eso solo lo hace Sánchez.

¿Podría la justicia europea frenar esta ley?

Podría. Yo creo que se creen que somos tontos, puede ser que los redactores lo sean o crean que a quienes dirigen el mensaje lo son, porque dicen que esta ley no podrá ser suspendida por ningún tribunal. En España hemos conseguido algo que realmente es mágico, maravilloso y único en el mundo. Siempre somos únicos en las cosas malas, que es darle un salvoconducto a una clase política elitista y corrupta para que pueda cometer los delitos que les dé la gana bajo la ‘estelada’. Eso es la amnistía. Ustedes pueden delinquir lo que quieran, porque serán o indultados o amnistiados siempre.

¿Con cuántos eurodiputados se daría por satisfecho?

Con 61, pero sería poco razonable. Lo más importante es mantener la representación que ha logrado en diez años que en el Parlamento Europeo hubiese una delegación española que fuese a trabajar por y para los intereses de los españoles y porque es una forma de bloquear que Junts pueda entrar en el grupo liberal. Y ya hemos visto, con la moción de censura contra Sánchez, Feijóo quiere pactar con Junts porque, en el fondo, el segundo mayor beneficiado de la amnistía de Puigdemont es Feijóo. No se quiere quemar diciendo que sí, pero estuvo negociando con ellos en agosto pasado en el Parlamento Europeo. Ahora hará mucho ruido, pero cuando lleguen las próximas generales y dependa de los votos de Junts para ser presidente, claro que negociará.

Cuando lleguen las próximas generales y Feijóo dependa de los votos de Junts para ser presidente, negociará

Ante una eventual pérdida de representación, ¿supondrá el fin de Cs?

Eso no me lo planteo.

¿Se arrepiente de no haber concurrido con el PP a las europeas?

No, en absoluto.