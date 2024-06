La Audiencia rechaza apartar al juez de la trama rusa del 'procés', pero le impide seguir investigando

La Audiencia de Barcelona ha rechazado apartar al juez de Barcelona Joaquín Aguirre de la causa abierta por la trama rusa del 'procés', el bautizado como caso Voloh, aunque le impide seguir investigando, al anular la prórroga de la instrucción que dictó el 1 de agosto de 2023, según ha podido saber El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial que este diario. Es decir, el magistrado no podrá utilizar los datos obtenidos a partir de ese mes, pero sí los recopilados anteriormente, entre ellos los informes de la Guardia Civil sobre los teléfonos y el material informático incautado a los imputados, entre ellos Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont. Por lo tanto, deberá dar por cerrada la investigación y tomar una decisión.

Fue precisamente el abogado de Alay, Gonzalo Boye, solicitó la recusación del juez a raíz de la entrevista que concedió a la televisión pública alemana SWR y sus comentarios durante el interrogatorio a Víctor Terradellas, el que fuera amigo del exmandatario catalán. El letrado argumentó que la entrevista, en la que el magistrado explicó un auto dictado horas antes, es una "pérdida absoluta de imparcialidad que, además, es de una intensidad como pocas veces se ha visto", al hablar sobre un caso que está instruyendo.

La defensa también aludía al interrogatorio del exresponsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas, realizado el 11 de mayo de 2022, y en el que, según los audios publicados, el juez aludió a unas expresiones por las que después pidió disculpas, como que Puigdemont había huido de España en el maletero de un coche o la reflexión que realiza sobre la expresión catalana "cagar-se en les calçes" ('cagarse en las bragas', es decir, temer miedo) que Terradellas usó en una conversación con el exdirigente de ERC Xavier Vendrell. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, se opuso a la recusación del juez. El fiscal consideró que no concurre la causa de recusación alegada por la defensa de Alay sobre el "interés directo o indirecto en el pleito o causa”.

Las pesquisas

La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha rechazado ahora esa recusación y, por lo tanto, el juez Aguirre podrá seguir con la causa, pero no podrá investigar más a raíz de otra resolución dictada por el mismo tribunal en el que anula un auto de prórroga de las pesquisas dictado por el magistrado, en agosto de 2023, según la documentación en poder de este diario. A principios de este 2024, el juez decidió dar un impuso a la causa por la trama rusa e implicó, entre otros, a Víctor Terradellas, Josep Lluís Alay y el informático Jaume Cabaní, hasta hace poco estrecho colaborador del expresidente en Waterloo y pieza clave en la estructura financiera organizada en Bélgica. Después, el magistrado decretó el secreto de las actuaciones para practicar una serie de diligencias. Pero las pruebas que haya podido conseguir a partir de entonces no podrá usarlas y deberá dar por finalizadas las pesquisas. Por lo tanto, deberá tomar una decisión.

La Audiencia de Barcelona sostiene que el juez Aguirre no expuso en el auto por el prorrogaba la instrucción en agosto de 2023 las "concretas diligencias" que eran necesarias practicar y su relevancia para la investigación, sin que tampoco explicitara los motivos que le impidieron la finalización de la instrucción "en el plazo legalmente establecido" y las prórrogas anteriores acordadas. Según el tribunal, "no vale escudarse ni en un planteamiento genérico", ni en una "extraordinaria complejidad de la causa", salvo "supuestos excepcionales y sobrevenidos debidamente justificados". La resolución indica que ha habido tiempo "suficiente" para el estudio de la causa, a la vez que subraya que entre el 27 de enero de 2023 (la anterior prórroga) y el 1 de agosto de 2023 (la prórroga ahora anulada) "no consta las práctica de ningunas dilitgencia" de investigación.

