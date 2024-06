PSOE y Vox tumban el Presupuesto de Sevilla y empujan al alcalde a una cuestión de confianza

El Presupuesto de 2024 diseñado por el Partido Popular para Sevilla ha recibido la negativa de los tres grupos de la oposición (PSOE, Vox y Podemos - Izquierda Unida). Tras una semana de negociaciones, que realmente se redujeron a un encuentro hace una semana al confirmar todas las fuerzas políticas del pleno municipal que sus posturas estaban muy alejadas, el Gobierno local ha llevado a votación sus cuentas en una sesión extraordinaria con el desenlace esperado. En primera instancia, vuelven a ser rechazadas tras el voto en contra, en bloque, de la oposición. El siguiente paso, una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos que tendrá lugar el viernes.

Era una decisión que los populares esperaban. Ya la semana pasada recibieron un no por respuesta a siete modificaciones presupuestarias. Y durante la semana de negociaciones Podemos - Izquierda Unida no se presentó, Vox las calificó de "teatro" y sostuvo que no se quería contar con ellos, y el PSOE habló de reunión "decepcionante" y no respondió a la contraoferta del PP de asumir 15 propuestas de las 27 planteadas porque no se iban a trasladar al Presupuesto y se iba a quedar en algo de palabra.

"Es el mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento de Sevilla. Las cuentas son las que necesita la ciudad", ha defendido Juan Bueno, portavoz del grupo popular. Ha explicado que tendrían "dificultades para atender cuestiones fundamentales" y ha mencionado "las subidas retributivas, la política de ciberseguridad, mantenimiento económico de las empresas municipales, atender al incremento de costes esenciales, la rehabilitación del Lope de Vega o iniciativas sociales".

"PSOE y Vox unen fuerzas contra Sevilla"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido que “hay un partido centrado en resolver problemas de la ciudad y otros centrados en resolver problemas personales". "Sevilla necesita un presupuesto, lo va a tener", ha sentenciado, animando a la oposición a que presenten conjuntamente "una moción de censura".

"El PSOE y Vox unen sus fuerzas contra la ciudad de Sevilla", ha continuado Sanz, respondiendo a Antonio Muñoz, portavoz socialista que "perder una alcaldía a dedo en un año es incapacidad política manifiesta" y que "nunca ha tenido intención de negociar nada".

Por su parte, Muñoz ha asegurado que "negociar no es que aceptan 15 propuestas sin reflejo presupuestario y ya lo negociaremos. Era una engañifa". También ha adelantado que no habrá "acuerdo con Vox para poner otro alcalde". "Sevilla está mal por tener un capitán de barco acostumbrado a un barquito de vela y ahora está al frente de un transatlántico”.

Tres enmiendas a la totalidad

Ismael Sánchez, concejal de Podemos - Izquierda Unida, ha explicado que han presentado una enmienda a la totalidad, que ha sido rechazada: "No se resuelven los problemas de la ciudad. Hacen un desprecio a la autonomía financiera local. Los informes alertan de una brecha entre pobres y ricos en Sevilla. Además, los créditos a los distritos son muy pocos y destina por habitante al que más tiene. Luego dice que no tiene ideología".

Desde Vox, su portavoz, Cristina Peláez, también ha anunciado una enmienda a la totalidad (rechazada) por "varios errores": "Lo traen muy tarde. Todo ha sido un teatro, intentando convencer a la opinión pública que la culpa era de la oposición. Los que gobiernan son ustedes, y son los responsables del caos en el que está sumida Sevilla". También ha añadido "una previsión de ingresos irreal" y una "ingente cantidad de gastos superfluos que incrementan" como el Festival de Cine Europeo o la promoción de igualdad de género. "Han cogido la senda del socialismo", ha sentenciado.

También ha presentado una enmienda a la totalidad (rechazada) el PSOE. Ha explicado la concejal socialista, Sonia Gaya, que el Gobierno ha demostrado que "no se puede confiar" en ellos. "Los presupuestos son la gran mentira de su Gobierno, sin rigor", ha proseguido, argumentando que se "prevén más ingresos de lo que van a recaudar" y "no cubren las necesidades de los sevillanos y sevillanas". "Es un presupuesto sin modelo de ciudad y lleno de ideología neoliberal y negacionista", ha asegurado Gaya.

Ante estos argumentos, el portavoz del Gobierno local ha acusado a los tres grupos de "bloquear la ciudad". A Podemos - Izquierda Unida de "decir datos que no son verdad", a Vox de "hacer la oposición más fácil que existe", y al PSOE de "trilerismo político".

¿Y ahora? Una cuestión de confianza

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quiere dejar resuelto el tema antes de las vacaciones. Por eso, una vez se informó sobre la cuestión de confianza, como él reconoció a mediados de mayo, que había utilizado recientemente Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, decidió que era el momento de ejecutarla.

El primer paso tenía que ser llevar las cuentas al pleno, con la opción más probable de que fueran rechazadas. El segundo, someterse unos días después a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas, que es lo que sucederá a continuación, con un pleno que tendrá lugar este viernes. En caso de superarla, saldrían adelante automáticamente.

Todo apunta a que tampoco recibirá el visto bueno de la oposición, abriéndose el plazo de un mes para que el resto de grupos presenten una moción de censura y un candidato a alcalde. Otra variable tremendamente complicada porque implicaría que PSOE y Vox se uniesen y pactasen, poniéndose de acuerdo en la difícil de misión de designar a un posible alcalde de consenso para el resto de fuerzas.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (artículo 197 bis) permite a Sanz plantear al pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales. En este caso, si la cuestión de confianza no prospera y la oposición tampoco presenta una moción de censura, se entendería por otorgada la confianza y se aprobaría automáticamente el Presupuesto.

En su primer año de mandato, José Luis Sanz ha tenido que gobernar con un presupuesto prorrogado y diseñado por el PSOE, teniendo que llevar al pleno cada modificación que quisiera hacer, quedando muchas de sus inversiones y proyectos bloqueados, aunque otras sí que han salido adelante. Pero de cara al segundo año que acaba de comenzar, quiere tener por fin más libertad, seguir gobernando en solitario, y con sus cuentas aprobadas.