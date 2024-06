Aitor Esteban: "La amnistía coleará lo que quieran algunos jueces"

Aitor Esteban (Bilbao, 1962) es el portavoz del PNV en el Congreso, donde ocupa ininterrumpidamente un escaño desde hace veinte años.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿La amnistía dará todavía mucha guerra?"

La amnistía coleará lo que quieran algunos jueces, pero es una ley aprobada por la voluntad mayoritaria del Congreso.

Una foto le muestra ¿felicitando? a Junqueras.

Primero hablé con Jordi Turull, recordando la visita que le hice en la cárcel, y con Junqueras también nos conocemos.

¿Junqueras y Turull debieron ir a la cárcel?

No, era un problema político que se debió afrontar con soluciones políticas, porque no se arregla con prohibiciones y tribunales.

El PNV siempre gana.

La experiencia es un grado, y el saber hacer del PNV consiste en llevar a cabo los compromisos con sus votantes.

¿Pedro Sánchez ha salido ganando con la reflexión que usted calificó de "insólita"?

El tiempo lo dirá, cinco días de reflexión eran tan insólitos que yo pensé que iba a dimitir, y que buscaba una sucesión transitoria dentro del PSOE para prolongar la legislatura con una nueva investidura. No ha sido así.

¿Sánchez puede dormir tranquilo en lo que respecta al PNV?

No solo Sánchez, cualquier político que tenga en cuenta lo que se ha hablado y acordado. Ambos partidos tenemos que cumplir.

¿Sánchez ha cumplido?

Sí, de momento está cumpliendo.

¿Sánchez le confirmó a usted personalmente que no habría adelanto electoral?

Jajaja. Fue medio en broma, yo dije que no sabía a qué carta quedarme tras su reflexión, y Sánchez me dijo que las elecciones no iban a celebrarse el día 29 sino el 27, el año 2027. "Voy a aguantar toda la legislatura", añadió sonriente. Y ahora ya sé su próxima pregunta, ¿va a durar Sánchez toda la legislatura?

¿Y cuál es la respuesta?

No lo sé, pero sacar un presupuesto adelante es muy importante para lograrlo.

¿Un Feijóo sin Vox sería aceptable para el PNV?

Nosotros podemos hablar con todo el arco político, siempre que los partidos no tengan ideas totalitarias, y los de Vox se declaran herederos de Franco.

¿Brindó por la condena a Donald Trump?

No brindo por esas cosas, pero hubiera sido un escándalo que no lo hubieran condenado con tantas pruebas. Lo que me sorprende de las elecciones estadounidenses es que las opciones sean dos personas de ochenta años.

Al PNV no le ocurriría ese envejecimiento, con la renovación drástica de sus candidatos.

Pues mira, no, no nos pasaría y eso que Urkullu no tiene ochenta años.

La jubilación del lehendakari Urkullu tuvo una brusquedad muy poco peneuvista.

Fue sorprendente de cara al exterior, pero era una decisión madurada. A otros les cuesta entender que nuestro partido tiene bicefalia, y el presidente decidió que tocaba cambio de ciclo generacional. Además, Urkullu participó en la campaña de las elecciones vascas y ahora de las europeas.

¿Antipopulismo son unas elecciones vascas sin ningún candidato conocido?

En Euskadi todavía tienen peso las siglas y los partidos. Hay candidatos con tirón, como Urkullu, por eso tiene más mérito la victoria del PNV. Cambiamos de caballo ganador en medio del río, y nos salió bien.

¿Antes de decir algo piensa usted en lo que no debe decir?

Sí, al subir a la tribuna tienes ganas de decir algunas cosas que sabes o que tendrían punch contra el adversario, pero que no son edificantes. Y me las callo, porque allí no soy Aitor Esteban sino el representante de un partido y de unos electores que conllevan unas pautas de comportamiento.

¿Sus veinte años en el Congreso ayudan a relativizar el ensañamiento actual?

Con ciertos medios digitales y las fake news, se prefiere el enfrentamiento frontal a buscar acuerdos. Esto no es hacer política, pero había que ver a Ciudadanos en su momento, y me cuentan que durante la mayoría absoluta de Aznar, los diputados del PNV escuchaban gritos de "asesinos" y "etarras" a su paso.

Todas las comunidades aspiran a tener un PNV, ¿cuál es la fórmula?

Cada país tiene sus propias características, y El Pi puede encajar en Balears porque es una alternativa que aspira a consolidarse como una plataforma centrista.

