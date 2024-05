Manos Limpias denuncia también al hermano de Pedro Sánchez por presuntos delitos fiscales y malversación

Al autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias le fue bien con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha repetido la jugada con su hermano. Ha interpuesto una denuncia en los Juzgados de Badajoz contra David Sánchez Pérez-Castejón por varios presuntos delitos: fiscales, tanto contra Hacienda como contra la Seguridad Social, malversación y fraudes y exacciones ilegales. Entre los hechos que denuncia, sin más corroboración que noticias de prensa, figura que el considerado principal comisionista de la trama Koldo tiene empresas en la localidad portuguesa de Elvas, donde, arguementa, el hermano del presidente del Gobierno "tiene un palacete".

La denuncia, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, se dirige contra David Sánchez, "coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Badajoz", pero también contra Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de la Diputación de Badajoz y Alejandro José Cardenal Guijarro, jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior" del órgano.

Manos Limpias basa su denuncia en noticias de prensa y en la información disponible en Internet y en redes sociales sobre las responsabilidades de Sánchez. Por ejemplo, afirma que "en estos siete años en que David Azagra –nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón-, ocupa el puesto de director de la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no la haya dirigido en otras ocasiones, dado el amplio calendario de eventos que publicitan".

"Pero si es grave comprobar que no dirige la orquesta sinfónica de Badajoz más aún lo es conocer que no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz, salvo en contadas ocasiones", en lo que se basa en una información de El Debate, "noticia que no ha sido desmentida", precisa.

"Recordemos que además de dirigir la orquesta del conservatorio tenía otras muchas responsabilidades y funciones esenciales, tal como ya hemos mostrado con anterioridad en la convocatoria. Trabajos de despacho como coordinar las actividades de los conservatorios de la Diputación; coordinación de los ciclos en los que participan los grupos instrumentales; coordinación de los grupos de profesores y equipos directivos para organizar ensayos, elegir repertorio, etc.", añade la denuncia.

El autodenominado sindicato de funcionarios también se hace eco de un informe de la UCO incorporado en el caso Koldo en el que se afirma que el considerado principal comisionista de la trama, Víctor de Aldama, y sus socios desviaron dinero de las comisiones ilegales por la venta de mascarillas a cuatro sociedades radicadas en el pueblo portugués de Elvas". Sin aportar más prueba que una nueva información que da cuenta de ese dato, la denuncia añade: "Al margen de las vinculaciones conocidas de este empresario con Begoña Gómez Fernández, mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, casualmente, o no tanto, en este pueblo reside su hermano David Sánchez Pérez-Castejón".