Puigdemont defiende que irá "hasta el final" con su investidura y no teme una repetición electoral

El expresident Carles Puigdemont no piensa darse por vencido y asegura que luchará "hasta el final todas las opciones" para intentar volver al Palau de la Generalitat. Así lo ha explicitado este jueves en una reunión interna de Junts celebrada en Perpinyà, en la que han estado presentes todos los diputados elegidos este 12 de mayo, así como los parlamentarios al Congreso, al Senado y al Parlamento Europeo.

"Nuestro bloque suma más diputados que los constitucionalistas de progreso", ha afirmado de nuevo Puigdemont, manteniendo las sumas que ya explicitó el pasado lunes, a pesar de que ERC, en plena crisis interna, ya ha descartado esta opción. También lo han hecho los socialistas, de los que Junts necesitaría al menos una abstención.

Sin embargo, el líder de Junts considera que tiene "opciones" para seguir adelante con su estrategia y ha afirmado que ya ha empezado a "hacer gestiones discretas" para intentar esta investidura.

En su comparecencia abierta a los medios, antes de empezar la reunión de trabajo del grupo a puerta cerrada, Puigdemont también ha dicho que la repetición electoral no será su "prioridad", pero ha advertido que no la temen y que están "preparados". Y, en este sentido, ha pedido a todos los presentes que sigan con el "proceso de escucha" hecho durante la campaña y que no pierdan "el contacto con la gente".