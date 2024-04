El líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, ha condenado este domingo "sin matices" y "sin titubeos" el ataque de Irán frente a Israel. "Irán es la principal amenaza desestabilizadora en la región de Oriente Medio; es pues necesario decir que Irán, la organización terrorista Hamás y otros socios no pueden tener el amparo de ninguna democracia occidental, y en estos momentos no hay espacios para la vacilación", ha insistido el dirigente 'popular' y ha aprovechado una primera publicación del presidente Sánchez en las redes sociales para evidenciar la falta de una respuesta tajante nada más conocer la ofensiva. "España debería haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques y no ser el último país de la UE en condenar esos ataques, nuestro partido lo hizo en el primer instante, el Gobierno de España no", ha zanjado Feijóo durante un acto de campaña para las elecciones vascas en Bilbao.