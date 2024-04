Feijóo enfría ahora llamar a Begoña Gómez al Senado: "No tengo interés. No es mi estilo"

Después de varias semanas en las que el PP ha puesto el foco sobre la mujer del presidente del Gobierno por las informaciones publicadas sobre su relación profesional con Air Europa -empresa rescatada con dinero público-, los encuentros que mantuvo con el CEO de la compañía y con Víctor de Aldama, el cabecilla de la trama Koldo y que también trabajó para la aerolínea en las conversaciones con el Ministerio de Transportes; Alberto Núñez Feijóo rebaja ahora las expectativas de que Begoña Gómez sea llamada a la comisión de investigación en el Senado.

Las respuestas de todos los dirigentes del partido en este tiempo sobre si llamarían a la mujer del presidente para comparecer en el Parlamento sobre este asunto siempre son las mismas: “No descarten nada. Valoramos absolutamente todo”. El objetivo era dejar la puerta abierta. Pero en otras muchas ocasiones Feijóo ha dado más pasos. En la última sesión de control respondía a Pedro Sánchez así, justo después de que la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente del Ejecutivo archivara la denuncia del PP: “Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, se equivoca. Y si no da explicaciones habrá una investigación específica sobre los asuntos que afectan a su entorno más inmediato”.

En privado muchos dirigentes daban por hecho que Begoña Gómez terminaría acudiendo a la Cámara Alta. Otros responsables del partido expresaban dudas al respecto por lo que el debate político está provocando: el traspaso total de las barreras personales. Pero Feijóo por primera vez este miércoles, en una entrevista en ‘Espejo Público’, enfrió la posibilidad, poniendo bajo la lupa de nuevo a Sánchez y quitando presión sobre su mujer.

La pregunta fue muy clara: si llamarían o no a Begoña Gómez a la comisión del Senado. Y respondió: “No tengo ningún interés. El problema es el conflicto de intereses de su marido. No me gusta llamar a la mujer del presidente. No es mi forma de hacer política, no es mi estilo. Pero es evidente que el presidente tiene que dar explicaciones”.

Feijóo ya ha pedido varias veces a Sánchez que sea él quien explique en el Congreso, el Senado o en una rueda de prensa todos los asuntos publicados para despejar cualquier duda sobre que las decisiones que tomó su Consejo de Ministros pudieran haber estado bajo la influencia de las relaciones de su mujer con las compañías afectadas.

A las reuniones con el CEO de Globalia -matriz de Air Europa-, Javier Hidalgo; la de Víctor de Aldama; el patrocinio de la aerolínea al IE Africa Center que dirigía y otros viajes realizados siempre a raíz de su trayectoria al frente de este centro, se suman las recientes publicaciones de ‘El Confidencial’ sobre las cartas que la mujer del presidente habría firmado recomendado a empresas que optaban a un contrato público de varios millones de euros en 2020.

Al respecto, el líder del PP volvió a insistir en que es “imprescindible” que el presidente dé explicaciones, pero en esta ocasión sacó casi por completo de la ecuación a Begoña Gómez. Sí afirmó que de lo que tendrá que “dar cuentas” la mujer de Sánchez es sobre “sus actividades económicas y comerciales que consigue después de que su marido se convirtiera en presidente, no antes”. Y en todo caso no señaló más que el camino sea la comparecencia de ella.

Es un giro con respecto al discurso de los últimos días, en los que el PP exigió conocer también “la agenda institucional de Begoña Gómez”, las reuniones mantenidas “con otras empresas que hayan sido rescatadas con dinero público, y manteniendo el discurso de que podían emprender acciones legales. De hecho, en Génova apuntaban claramente a abrir la vía judicial después de agotar la administrativa en la Oficina de Conflictos de Intereses. Feijóo no mencionó este extremo en esta entrevista, pidiendo eso sí, que las investigaciones judiciales abiertas sobre la trama Koldo sigan su curso. “Cada día conocemos novedades”, dijo.