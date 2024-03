Natàlia Mas: "Aspiramos a la independencia, pero mientras tanto hay que financiar bien los hospitales"

Natàlia Mas Guix (Sant Martí de Tous, 1979), la 'consellera' de Economia, tendrá que transitar unos meses por aguas mucho más turbulentas que en los 10 años en los que trabajó en el Banco Central Europeo (BCE), de 2004 a 2015, antes de un breve paso por el Banc Sabadell para luego atesorar varios cargos en la Generalitat. Su tarea ahora es 'vender' la propuesta de financiación "singular" para Cataluña en un contexto electoral y en una cuestión en la que "el PSC tiene mucho que decir". Considera compatible aspirar a la independencia con defender un sistema de financiación de corte federal y un elemento de solidaridad territorial porque mientras llega el objetivo "hay que financiar bien los hospitales".

¿Cómo podríamos diferenciar su propuesta del concierto vasco?

La nuestra tiene tres elementos bien claros. El primero es un modelo de soberanía fiscal plena, lo que supone recaudar todos los impuestos. Y eso acompañado de otros dos elementos: un fondo o transferencia para pagar aquellos servicios que el Estado presta a Cataluña y un fondo de equilibrio territorial.

Y, para que lo entienda todo el mundo, eso en qué se traduciría, ¿qué ganancia real supondría para Cataluña recaudar 52.000 millones en impuestos?

La ganancia neta no la hemos cuantificado porque deberá estar sujeta a negociación. Es una propuesta en la que hace meses que trabajamos, que identifica y hace un análisis, creo que completo y riguroso, del modelo actual y el que hay en otros territorios comparables. Y también va acompañado de un análisis jurídico.

¿Qué nos revela?

Del total de recaudación que genera Cataluña, la Generalitat dispone solo de la mitad y recauda solo el 9%. Entonces, aquí la pregunta es ¿qué se hace con la otra mitad? El modelo que defendemos, más allá de la cifras, es un funcionamiento correcto, riguroso y, sobretodo, transparente. Lo que tenemos ahora -y no lo digo yo sino multitud de expertos y creo que con un consenso muy amplio- es un modelo arbitrario y opaco. De hecho, el mismo director de Fedea, Ángel de la Fuente, afirma que el modelo autonómico actual tiene mucho de lotería. Y a nosotros no nos gusta la lotería; queremos las cosas claras y, por tanto, queremos recaudar los impuestos y, a partir de aquí que la ciudadanía pueda visualizar cuál es el uso que se hace de estos recursos, cuántos van a educación, a sanidad...

Natàlia Mas en la sede de EL PERIÓDICO. / Manu Mitru

¿Y lo que proponen encaja en el marco legal vigente?

Creo que es una propuesta enfocada a conseguir un acuerdo. Identifica que el modelo de financiación vigente es una anomalía con respecto a otros modelos federales. Y, aparte de eso, ha perjudicado gravemente a Cataluña durante cuatro décadas, además de ser arbitrario y opaco.

Pero, ¿ve viable un acuerdo en el contexto político actual?

Venimos de una legislatura, de unos meses, de unos años, en los que creo que hemos sido capaces de llevar a cabo avances significativos en cuestiones de impacto económico. La cancelación de los 15.000 millones de deuda de la Generalitat con el FLA no era una cuestión fácil. De hecho todo el mundo pensaba que era imposible llegar a cerrar esta cuestión. Y hay otros elementos en el acuerdo de investidura que tienen un impacto económico importante. Ahora estamos ante una cuestión nuclear: si la Generalitat es responsable de un conjunto de gastos también queremos que lo sea con los ingresos que hacen posibles estos gastos.

¿Y por qué lanzan la propuesta en precampaña electoral?

Recibimos un encargo por parte del Govern para hacer una propuesta y presentarla durante el primer trimestre de este año. De hecho, deriva también de mociones del Parlament. Y esto enlaza con el acuerdo de investidura que calendariza que en el primer trimestre del año se tiene que producir una negociación bilateral relacionada con la financiación. Es un encargo muy importante que teníamos que cumplir. Está agendado desde hace dos años y previsto para después de los presupuestos que, desgraciadamente, no salieron adelante. Es una propuesta del Govern, que esperemos que podamos ser nosotros los que la defendamos. El próximo Govern ha de ocuparse de esta cuestión, con toda la seriedad, urgencia y relevancia que tiene. Y para ello habrá que generar consenso, con la fuerza de la sociedad catalana, de los agentes económicos y sociales e implicar al conjunto del arco político. Y en esto el PSC tiene mucho que decir. Que explique muy bien si nos quiere abocar de nueva a la telaraña de este modelo de financiación de régimen común del que llevamos 40 años viendo sus resultados.

El Gobierno ya ha dicho que no, que en la reforma del sistema deben intervenir todas las autonomías...

En la Confederación Helvética se funciona sobre el principio de la soberanía fiscal, por tanto, cada cantón recauda los impuestos que se generan en su territorio y funciona perfectamente bien, o las provincias canadienses o los estados de EEUU. Reitero: el modelo de financiación actual en el estado español es una anomalía por su arbitrariedad, su opacidad, porque perjudica gravemente a Cataluña, porque contiene el sistema de anticipos y de liquidaciones que impiden hacer una buena planificación... Por tanto, es un modelo que hay que cambiar.

Teniendo en cuenta los referentes que utilizan, ¿defienden un estado federal?

Nuestro horizonte para Cataluña es claro, es ser un estado independiente. Y eso no solo es compatible sino que es absolutamente necesario acompañar la materialización de ese horizonte con los recursos que Cataluña necesita y merece. Llevamos 40 años de unas dinámicas de injusticia que han de llegar a su punto final. Es un cambio de paradigma. Reitero, el horizonte es claro, que Cataluña pueda ser un estado independiente, pero mientrastanto necesitamos financiar bien los hospitales. Para llegar a la media europea en materia de educación deberíamos contar con 3.800 millones más, para legar al 4,7% del PIB; y 10.000 millones más para sanidad. Ha de quedar claro que la economía catalana crece, es fuerte y dinámica. El año pasado creció seis veces más que la europea, pero hay un 10% que desaparece, de la que no disponemos. No sabemos qué se hace con el 50% de los impuestos que se generan en Cataluña. La Generalitat solo dispone de la mitad y recauda el 9%. Planteamos pasar del 9% al 100%. Y con un elemento diferencial respecto al concierto vasco: un fondo de equilibrio territorial.

Pero de ese elemento esencial, lo que sería la cuota de solidaridad, no dan mucho detalle...

Eso debe formar parte de una negociación bilateral con el Estado, como se reconoce en el acuerdo de investidura entre ERC y el PSOE. Y dos de cada tres catalanes tienen claro que la Generalitat debería recaudar los impuestos que se generan en Cataluña.

Natàlia Mas en la sede de EL PERIÓDICO. / Manu Mitru

Y ¿el coste de la vida no ha de ser un elemento esencial?

Hablábamos de anomalías del modelo actual y esta es una de ellas, no incorporar el coste que supone prestar los servicios públicos en cada territorio del estado. Nadie puede entender que Cataluña sea de los territorios que más aporta per cápita y, en cambio, quede de las últimas en el reparto. Esto quiere decir que una persona de Cataluña tiene menos derechos que la de otros territorios. Esto, que puede parecer normal porque hace 40 años que sucede, no lo es porque no ocurre en ningún sitio más. No se producen estos cambios en el principio de ordinalidad.

Pero, en un contexto electoral, ¿esta propuesta no puede generar tensiones?

Es una propuesta elaborada con el objetivo de que sea viable porque es así en otros países que tienen resultados mucho mejores. Debíamos hacer una propuesta viable, que no fuera un brindis al sol. Y creo que, más allá de las cifras, los gobiernos y ciudadanos de otras comunidades deberían rebelarse contra la opacidad y la arbitrariedad del modelo actual. No puede seguir este grado de opacidad con respecto a lo que se hace con los impuestos. En nuestra propuesta no se trata de la Seguridad Social, es decir, de las pensiones o las prestaciones de paro, pero para el resto de servicios hay que identificar cuánto cuestan. Es lo que se hace en países normales. Nuestra propuesta no ha de determinar que nadie deje o no de perder. A su vez explicamos que los ingresos del Estado en los últimos 10 a 12 años ha crecido más del doble que los de las autonomías, sin que haya asumido más competencias ni más responsabilidad de gasto.

Pese a que afirman que lo propuesto tiene encaje legal, habría que hacer reformas legales ¿no?

Son modificaciones que serían igualmente necesarias para una reforma del régimen común actual. No tiene nada de extraordinario. Sería una modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), la de financiación de las autonomías de régimen común y la de cesión de tributos a Cataluña. Es una cuestión de voluntad política, no una cuestión jurídica.

¿Tienen calculada la diferencia por el mayor coste de la vida en Cataluña?

Está encargado un estudio de actualización de este diferencial que debería estar en breve. Pero, reitero, queremos recaudar el 100% de los impuestos. La Generalitat no dispone ni de un euro del impuesto de sociedades. Tenemos 600.000 empresas en Cataluña y que la Generalitat no tenga ningún ingreso de este rendimiento empresarial no se entiende y no se puede aceptar.

Y hay alguna novedad sobre la condonación de 15.000 millones del FLA?

Es un compromiso de investidura, un compromiso claro y reclamamos que se haga efectivo los más pronto posible. Espero que podamos confirmar en breve el calendario concreto de ejecución de este compromiso.

¿Está ligado negociar o dialogar sobre su propuesta de financiación a mantener el apoyo al Gobierno?

Sí. Es uno de los acuerdos absolutamente concretos en el pacto de investidura, como el traspaso de Rodalies. Lo que establece es la constitución de una comisión bilateral en el primer trimestre para abordar la financiación.

