Una de las empresas de la trama Koldo opera desde la Zona Especial Canaria.

Una de las sociedades que se encuentra en el entramado investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el sumario del caso Koldo, por el presunto pago de comisiones en los contratos de material sanitario, sobre todo de mascarillas, durante la pandemia, opera en la Zona Especial Canaria (ZEC).

Modo Healthcare Services, con sede en la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria, es una de las mercantiles administradas por José Ángel Escorial Senante, uno de los arquitectos societarios y económicos de la presunta trama de mordidas y comisiones que salpican al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, y que cifra en 12,3 millones de euros el material adquirido al Servicio Canario de Salud (SCS).

Modo Healthcare Services, constituida en septiembre de 2015, se dedica al comercio al por mayor de productos farmacéuticos, y tiene su domicilio social en pleno corazón de la capital grancanaria. En esta empresa, citada por la UCO en su investigación, figura como administrador único José Ángel Escorial Senante, que fue detenido por la presunta corrupción en la compra de mascarillas.

La empresa radicada en la ZEC se dedica al comercio al por mayor de productos farmacéuticos

Escorial Senante está detrás del entramado empresarial que se esconde tras Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, la sociedad que abasteció de cubrebocas durante la pandemia a las administraciones públicas y que dio lugar al caso Koldo.

ZEC: área de baja fiscalidad

En el informe de la UCO se hace una relación de las sociedades de José Ángel Escorial Senante –entre ellas, una de las más relevantes, Purdey Investiment S.L,– como posibles implicadas en la trama. Pero, además, se cita a la empresa Modo Healthcare Services, radicada en Las Palmas de Gran Canaria, que está inscrita en la Zona Especial Canaria, área de baja fiscalidad en donde se tributa un gravamen reducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades por el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, frente al 25% de la tributación general.

José Ángel Escorial Senante es una persona ya conocida por la Guardia Civil, pues el instituto armado le investigó por supuestos sobornos en países africanos, principalmente en Angola, y aparecía en los denominados Papeles de Panamá con dos sociedades offshore en Malta.

A finales de 2020 la Oficina Anticorrupción de Baleares, que dirigía en su momento Jaume Far, apuntó en un informe que la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil estaban investigando a Escorial Senante por un caso de posible corrupción en Angola. Según relata el informe elaborado por Jaume Far, Escorial Senante en 2008 era administrador de Delta Advisor y and Management Services Limited, y de Arce Investment Consulting Límited, así como de Malta Capital. «De acuerdo con la información que dispone la Oficina, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigaron sobre una posible corrupción en Angola, en concertación con otras empresas, mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda», suscribe Far.

Las autoridades anticorrupción de Baleares investigaron además su participación en las sociedades offshore a las que habría ido a parar dinero de pagos del Gobierno autonómico balear y apuntaron a que Escorial Senante aparece en el caso de los denominados Papeles de Panamá con dos sociedades offshore en Malta.

La sociedad, citada por la UCO en su investigación, opera en las Islas desde septiembre de 2015

Segun el informe de la UCO, Soluciones de Gestión tenía contratos antes de 2020 en Angola, aunque su negocio fue disminuyendo en esos años. En 2018, de hecho, presentó tan solo 114.500 euros de ingresos que tendrían su origen en las UTE para realizar diferentes proyectos en las áreas de salud, energía, agua e infraestructuras en Angola, y por las mercantiles de José Ángel Escorial: Goya Global Holding, Sabores y Aromas del Mediterráneo y Modo Healthcare Services, esta última con radicación en Canarias.

En 2020, Soluciones de Gestión facturó 54 millones de golpe por la venta de mascarillas a las administraciones públicas con la presunta intermediación de Koldo García, asesor en ese momento del ministro José Luis Ábalos. Los contratos al Servicio Canario de Salud, 12,3 millones, supusieron un 25% del total de los contratos.