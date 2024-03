Una funcionaria rechazó en Asturias comprar mascarillas del "caso Koldo": la "decepción" de Barbón con la trama que afecta a su partido

El presidente asturiano, Adrián Barbón, reconoció su "decepción" personal por el "caso Koldo" y la decisión de José Luis Ábalos de pasar al grupo mixto. "Somos los primeros desmoralizados y decepcionados, yo mismo lo estoy, porque había una relación personal y de compañeros". Con todo, Barbón señaló que no quiere prejuzgar la actuación de Ábalos "mientras la instrucción judicial no diga lo contrario".

Pero sí recalcó que la petición de la dirección federal del PSOE a Ábalos para que renunciase al escaño se realizó "no porque lo hiciese a él responsable, sino por la cercanía" con su colaborador Koldo García, y más "por estar vinculado a un asunto tan doloroso como fue la pandemia". A su juicio, Ábalos "tendría que haber dimitido" también de su escaño. Como símil, señaló que si en Asturias un director general cometiese un acto de corrupción él mismo no tendría por qué sentirse responsable, "pero imaginen si mi jefe de gabinete hace negocios en Presidencia; entonces sí tendría", apuntó.

Quiso, eso sí, diferenciar la situación de Ábalos de la de la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol: "Que yo sepa lo que hizo es que contrató como todas las comunidades con un ciento de empresas", indicó, aunque a renglón seguido destacó que Asturias no contrató con la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. La razón fue que el Principado "centralizó las compras en un equipo técnico y en una magnífica funcionaria" cuyo nombre no reveló, pero a la que expresó su reconocimiento. "Ahora no nos acordamos de cómo era aquello; estábamos todos desesperados buscando mascarillas, porque había que evitar que sanitarios y mayores se contagiasen. Nos llegaban intermediarios por todas partes, algunos por mediación de personas que si las revelase sorprendería", indicó Barbón.

Pero todos aquellos ofrecimientos terminaban en la funcionaria de compras. "Evaluaba las ofertas, analizaba si eran creíbles, el precio, la calidad del material... y tras estudiar la propuesta de esa empresa desaconsejó la compra y el Gobierno le hizo completamente caso".

Al igual que el argumentario de Moncloa para este asunto, Barbón declaró que Armengol reclamó la devolución por las mascarillas defectuosas, "pero parece ser que el actual gobierno (del PP) dejó caducar la reclamación".

Barbón rechaza tajantemente la idea de IU de estatalizar Arcelor

El presidente del Principado se refirió además a la propuesta planteada por IU, su partido socio de gobierno en Asturias, que plantea la estatalización de Arcelor como alternativa en caso de que la multinacional no asuma el proyecto verde por el que ha recibido ayuda europea. En los planes del Ministerio de Industria no está el escenario de "nacionalizar" Arcelor, una puerta que dejó abierta Izquierda Unida, socio de los socialistas en el Principado. El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y presidente autonómico, Adrián Barbón, fue tajante a la hora de referirse a la opción que IU puso por escrito en una resolución tras la conferencia interparlamentaria celebrada por la coalición el pasado fin de semana en Asturias. El documento urgía la declaración de la industria electrointensiva española (lo que incluye la siderurgia) como sector estratégico y señalaba también la necesidad "imprescindible" de defender el futuro de las plantas de Arcelor, "incluyendo su nacionalización" si la multinacional "incumple sus compromisos de inversión".

Barbón se remitió a la negociación que mantiene el Ministerio de Industria con Arcelor sobre la ayuda de 450 millones para la instalación de la planta DRI. Pero sobre si sobre la mesa está una propuesta de estatalización aseguró: "No es ese el plan, y al plan me remito", aunque anticipó que debe ser "discreto" sobre las alternativas que sopesa el Ministerio. "No entro ni a valorar esa opción", dijo.

La reunión de la Comisión Ejecutiva de la FSA sirvió también para poner ya al partido "en modo elecciones" ante los comicios europeos del próximo 9 de junio. "No son unas elecciones más, está en juego el destino del proyecto europeo ante el avance de los populismos y extremismos radicales". Barbón aseguró que "solo la socialdemocracia es una apuesta de futuro" aunque reclamó un proyecto europeo "más social, menos burocratizado".

El líder de los socialistas aseguró que la FSA "se volcará de lleno" en la convocatoria "porque para nosotros son prioritarias dado que siete de cada diez normas provienen de las instituciones europeas". Barbón colocó el listón en "no solo obtener un buen resultado", sino "ganar en Asturias".

A la pregunta de si cree que el asturiano Jonás Fernández repetirá en la candidatura en puestos de salida, Barbón recalcó que la lista se elaborará, como viene haciendo el PSOE, con un proceso participativo de la militancia, y que será la Ejecutiva Federal la que diseñará finalmente la candidatura. Con todo, aunque indicó que la dirección regional del PSOE asturiano "no tiene un candidato oficial", recalcó que Jonás Fernández, si decide volver a presentarse, tendrá su apoyo personal. "Se lo he dicho al propio Jonás, que creo que ha hecho un excelente trabajo y desde luego ha estado encima de todos los asuntos asturianos".

Pasó luego el líder socialista a expresar su total respaldo al eurodiputado asturiano: "Esta comisión ejecutiva está contenta con el trabajo que ha venido desarrollando, y yo particularmente, como secretario general y presidente autonómico, he encontrado siempre en él un apoyo fundamental a las posiciones de Asturias". Condicionó todo lo anterior a que Jonás Fernández "dé el paso" una vez que se abra el plazo para hacerlo, pero señaló que espera lo haga.