Pedro Saura dice que lleva "dos años sin hablar" con Ábalos

"Llevo más de dos años sin hablar con el equipo del Ministerio", asegura el murciano Pedro Saura, que se ha visto esta semana relacionado en el denominado caso Koldo—nombre del asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos— tras aparecer su nombre en el auto del juez que lo investiga y al que ha tenido acceso La Opinión, del grupo Prensa Ibérica.

Ha sido la única información que el actual presidente de Correos ha facilitado a esta Redacción tras días sin dar la cara.

El magistrado Ismael Moreno, tras autorizar una serie de intervenciones telefónicas a los investigados de la trama por haber cobrado presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, ve indicios de que Joseba García, hermano de Koldo, una vez dejara de ser empleado de Emfesa, empresa dependiente de Adif, "por expreso deseo de Koldo" pasaría "a trabajar en Correos", a su vez dependiente del Ministerio.

De las grabaciones se supo también que el propio Joseba, que multiplicó por 22 sus ingresos en efectivo tras las adjudicaciones del ministerio de Ábalos, sería conocedor del nombramiento del nuevo presidente de Correos (que se conoció a finales de 2023), antes de que se hiciese oficial, "ya que ha afirmado que esta persona es amigo suyo".

Saura se declara desconocedor de estas conversaciones. De hecho, este jueves por la tarde, desde Correos se envió un comunicado en el que Saura explica que él no ha participado en las conversaciones a las que se refiere el juez. "Es más, nunca he mantenido ninguna conversación con don Koldo relativa a la celebración de ningún contrato laboral o de otro tipo", remarca.

Por otra parte, deja claro que "Correos no ha contratado a don Joseba" ni le "consta que haya tenido nunca el propósito de contratarlo".

Puede que Saura tenga que dar más explicaciones, ya que el Partido Popular pidió esta semana su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados para exigir explicaciones sobre los motivos por los que Correos emitió un sello en homenaje al Zamora Club de Fútbol, cuyo presidente también está siendo investigado por el presunto cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia.

Saura coincidió con el exministro Ábalos como secretario de Estado de Transportes entre 2018 y 2021, por lo que formó parte del ministerio investigado cuando se firmaron los contratos que ahora analiza la justicia. Abandonó dicha Secretaría para ponerse al frente de Paradores y, en diciembre del año pasado, tras la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, el torrepachequero saltó a la Presidencia de Correos.

Guardiola pide cuentas a Vélez

La portavoz del Partido Popular regional, Miriam Guardiola, no tardó en hacerse eco de las últimas noticias de Saura, afirmando que "los tentáculos de la trama corrupta de Koldo salpican al PSOE de la Región de Murcia".

"Todo queda en familia", dijo, en alusión a las presuntas intenciones de Saura de ‘colocar’ a Joseba García, algo que, de confirmarse, "deberán dar muchas explicaciones y asumir responsabilidades".

Guardiola lamentó que "el nepotismo es la seña de identidad del PSOE, que coloca a familiares y amigos en puestos pagados por todos los murcianos".

"¿Va a pedir Vélez la dimisión de Saura como hizo con Ábalos?", se preguntó, exigiéndole "que no guarde silencio y salga a dar la cara, aunque quizás no le interese para no hacer ruido y tapar que él es un político investigado por la Justicia".

El PSRM contraataca con PAS

Las demandas de Guardiola fueron escuchadas, aunque no fue Vélez quien contestó, sino la portavoz del PSOE regional, Carmina Fernández, quien señaló que "el PP no tiene ninguna credibilidad porque su historia en la Región es la historia de la corrupción".

"Es importante que recordemos que un corrupto eligió a dedo a López Miras como su sucesor, cuando se vio obligado a dimitir como presidente de la Región por los escándalos de corrupción", añadió.

En este sentido, destacó que el PSOE no está hablando de "suposiciones o investigaciones, sino de sentencias y hechos probados", ya que Pedro Antonio Sánchez, ha sido condenado a tres años de prisión por prevaricación y falsedad.

Además, denunció que "López Miras no cortó su relación con el corrupto Pedro Antonio Sánchez tras su dimisión", sino que "concedió miles de euros a fondo perdido a una empresa del expresidente cuando ya estaba siendo investigado por corrupción".

La también vicesecretaria general del PSRM afirma que "hay que tener muy poca vergüenza" para acusar a su partido de "colocar amigos en las entidades que dependen del Gobierno de España cuando todo el mundo sabe que el PP lleva cerca de 30 años utilizando la Comunidad como agencia de colocación para sus amigos y trapicheos".