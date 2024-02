Puigdemont carga contra el "Matrix judicial" tras ser imputado por terrorismo en Tsunami Democràtic

El expresident de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha cargado contra el "Matrix judicial español" después de que el Tribunal Supremo haya acordado por unanimidad abrir causa penal para investigarle, junto al diputado del Parlament Ruben Wagensberg, por delitos de terrorismo por su vinculación con Tsunami Democràtic, en contra del criterio de la Fiscalía.

En un apunte en X, antes Twitter, Puigdemont ha escrito: "El mismo día que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000 euros, me imputan por terrorista. Creo que ya solo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá. El Matrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación".

Los magistrados concluyen en un auto que para estos dos aforados es "necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados", una diligencia que solo puede practicar el Supremo por tratarse de aforados, porque no tienen dudas de que los hechos que se imputan a Tsunami Democràtic se incluyen en el delito de terrorismo.

El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de Puigdemont y Wagensberg en los hechos investigados.