El cabecilla de la 'trama Koldo' usó la empresa de mascarillas para realizar "transferencias ilícitas" en Angola

La urgencia para adquirir mascarillas durante la pandemia con el objetivo de conseguirlas con la máxima celeridad llevó a la Administración a quitar cualquier filtro de seguridad a la hora de adjudicar contratos públicos. De esa forma Koldo García Izaguirre, asesor del exministro José Luis Ábalos, no tuvo problema para facilitar la entrada en Puertos del Estado, Adif o la Subdirección General de Gestión Económica del MInisterio de Transportes a una persona para la que la fiscalía pide nada menos que 50 años de cárcel. Para colmo lo hizo con una empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, que ya aparecía en ese procedimiento: el seguido por la presunta venta irregular de armas de la empresa semipública Defex a Angola.

El considerado cabecilla de la organización criminal desarticulada en la operación Delorme, conocida popularmente como caso Koldo, Juan Carlos Cueto, no tuvo necesidad de acudir a una nueva empresa "instrumental" para firmar los contratos con el Ministerio de Transporte, con los que la trama habría obtenido al menos 16,5 millones de euros de beneficio, porque no se comprobó dato alguno y venía recomendado por Koldo García Izaguirre.

Así Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, de la que es el administrador de hecho, forma una unión temporal de empresas (UTE) con Comercial Cueto 92, de la que Cueto era el CEO, en dos contratos investigados en el procedimiento en el que este se enfrenta a una petición fiscal de 50 años de cárcel por tres delitos contra la hacienda pública, corrupción en transacciones internacionales, malversación de caudales, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad y organización criminal en la causa en la que la Audiencia Nacional investigó las operaciones realizadas entre Defex y Angola por un importe superior a 152 millones de euros.

Aunque en ese caso Soluciones de Gestión era una segundona en la trama es mencionada tanteo en el auto en el que el entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata daba por concluida la instrucción como en el escrito de acusación presentado por Anticorrupción. Este último explica que en el domicilio social de Comercial Cueto 92 se encontraron varios contratos. Dos de ellos eran entre ABS Trading LDA y empresas del Grupo Cueto, firmados por Maria Alice Do Valle y Cueto, el único de los imputados en el caso Koldo que aún no ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al no encontrarse en España. Finalmente lo hará este miércoles.

Según Anticorrupicón, uno de esos contratos firmados entre Cueto y Do Valle el 1 de agosto de 2018 y las correspondientes facturas "solo es una documentación para justificar unas transferencias ilícitas, y fue creado y antedatado como consecuencia de la inspección tributaria a que fue sometida la mercantil Comerical Cueto en el mes de abril de 2013".

Entre los contratos encontrados en el domicilio social de la empresa del cabecilla de la 'trama Koldo' figura uno que se firmó en Madrid el 1 de agosto de 2009 entre Comercial Cueto 92 y ABS Trading LDA, que se supone que obedece al suscrito por la empresa de Cueto con el Instituto de Desarrollo Agrario de Angola para la construcción y equipamiento de una escuela y cinco programas de entrenamiento y desarrollo para agricultura, por un precio de dos millones de euros.

Central eléctrica

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas aparece como una unión temporal de empresas con Comercial Cueto 92 en otro contrato de Servicios Logísticos y de Apoyo en Angola, firmado en Madrid el 15 de febrero de 2011, con ABS Trading LDA. Según la Fiscalía, la firma se produjo "en relación a un contrato firmado por la UTE Comercial Cueto 92 Internacional-Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas con el Ministerio de Energía de Angola para el suministro de una central eléctrica sobre una pontona para su atraque en el puerto pesquero de Luanda (Angola), por un precio de 1.125.000 euros".

En el domicilio de Comercial Cueto 92 se encontró una relación de contratos con ABS Trading LDA que contiene tres y los importes totales transferidos por los mismos, que suman un importe total de 7.745.000 euros.