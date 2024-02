Ayuso pide llevar al Supremo a Bildu al ver un guiño a ETA en su cartel electoral

Las dudas de Isabel Díaz Ayuso sobre la legalidad de Bildu se repiten desde las elecciones municipales de 2023, cuando la formación abertzale incluyó en sus listas a varios candidatos vinculados a ETA que finalmente fueron apartados. Ahora ha vuelto a encontrar otro motivo para pedir que el Tribunal Supremo analice su legalidad: el cartel del candidato a la Lehendakaritza, Asier Otxandiano.

La papeleta con el rostro del candidato, desconocido para muchos vascos en comparación con Arnaldo Otegi, incluye solo dos palabras, pero la tipografía, según la propia Ayuso, lo identifica con la banda terrorista. "Erabaki aldaketa", se lee en el cartel, con la e final de "aldaketa" con unas curvas y un perfil que según el equipo de la presidenta "es evidente" que simula el emblema de ETA, una serpiente rodeando un hacha.

"Bildu lleva a terroristas en cada una de sus listas electorales. Y ahora se ríen de todos en sus carteles. Este cartel es una razón más para llevarlos ante el Tribunal Supremo", apunta Ayuso en su cuenta de twitter con ambas imágenes. Desde Nuevas Generaciones del Partido Popular han dado también aire a este tuit de Ayuso y al cartel de Otxandiano, con otro enunciado que repite las imágenes y una frase habitual de la presidenta madrileña: "Pero Bildu no es ETA".

"Ahora hemos conocido que tres terroristas condenados por terrorismo de ETA van a ir en las listas de Bildu a las próximas elecciones vascas y, por tanto, ahora mismo existen distintos mecanismos para preguntarnos si Bildu es legal o no lo es", apuntaba Ayuso por la mañana en una entrevista en Antena 3 antes de publicar su tuit.

Sin respuesta de Bildu

No ha encontrado respuesta por parte de la formación abertzale, que apunta que no van a hacer declaraciones sobre el tema, pero sí a Óscar Puente en las redes sociales. El ministro de Transportes no ha dudado en decir que el eslogan de Bildu "no es muy audaz" (en español el lema quiere decir "Decidir el cambio") y lo ha utilizado para volver a atacar políticamente a la dirigente madrileña diciendo que "relacionarlo con ETA, confirma la escasa confianza de Ayuso en la inteligencia del ciudadano al que dirige sus mensajes".