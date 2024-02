La ley de paridad del Gobierno supera el veto de Vox y continúa su tramitación

A las puertas del pasado 8-M, Pedro Sánchez anunció la ley de paridad para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en futuros gobiernos, instituciones del Estado y en los consejos administrativos de las grandes empresas. Tras decaer por el adelanto electoral, la norma está ahora dando sus primeros pasos en el Congreso. Este jueves, la Cámara Baja ha rechazado por una amplia mayoría el veto presentado por Vox y el proyecto de ley empezará a trabajarse en la comisión de Igualdad.

"Pretendemos dar un paso más en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y remover los obstáculos que todavía quedan", ha afirmado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Además, ha reivindicado que se trata de un texto "justo" que obliga a que no haya ningún sexo "infrarepresentado", que es "eficiente" porque permite aprovechar el talento de la mitad de la población, y que es "ambicioso porque rompe los techos de cristal que todavía existen".

Sin embargo, la formación de ultraderecha considera que la norma es para las "élites" y las "mujeres de los rascacielos", pero que no se preocupa por "las mujeres reales". A este respecto, ha denunciado que no se amplíen los permisos de maternidad -pese a que Vox votó en contra- o que no se aplique esta paridad en talleres de costura o mecánicos. "Este es el resumen, zancadillas a las madres, a las personas reales a cambio de no se qué porcentaje en los consejos de administración de las grandes empresas", ha denunciado la diputada de extrema derecha Rocío de Meer.

A favor, con recelos

Ninguna otra formación ha respaldado la enmienda a la totalidad de Vox. Aunque esto no supone una adhesión completa al proyecto de la ley. El diputado del PNV Joseba Andonio Agirretxea ha asegurado que "difieren" de algunas medidas por resultar poco ambiciosas; la líder de Podemos, Ione Belarra, ha lamentado que solo se focalice en los puestos directivos: "¿Qué pasa con los suelos pegajosos?"; y la diputada de Sumar Esther Gil de Reboleño ha dicho no estar "a favor de este feminismo del 1%": "No se trata de llegar a los techos de cristal sino a los suelos pegajosos".

El más contundente contra el Gobierno ha sido el diputado del PP Jaime de los Santos que ha criticado la ley trans o la ley del 'solo sí es sí' para hacer un alegato sobre el "machismo" del Gobierno. Aun así, han rechazado la enmienda de Vox y no ha ofrecido argumentos en contra del proyecto de ley de paridad.