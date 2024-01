Tras varios meses de tensiones entre el grupo parlamentario y la dirección nacional, Vox ha estallado en Baleares, dejando en el aire la presidencia del Parlament y abriendo una crisis institucional en las islas. Los cinco diputados díscolos de la formación ultraderechista se han rebelado contra las órdenes de Madrid, echando al presidente de la Cámara Balear, Gabriel Le Senne, y a la presidenta de Vox en las islas, Patricia de las Heras. Una demostración de fuerza respondida de inmediato por parte de Santiago Abascal, expulsando a su vez a estos cinco rebeldes de Vox a pesar de que siguen manteniendo el control del grupo parlamentario.

Así, el grupo registró ayer en la Cámara Balear los escritos correspondientes con la petición de salida de Patricia de las Heras y Gabriel Le Senne, los dos únicos miembros afines a Abascal que estuvieron presentes en la reelección del líder nacional durante la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado fin de semana. "Es algo que seguramente no les gustó porque están en ese choque con la dirección nacional", admitió el propio Le Senne. Una expulsión firmada por los cinco diputados rebeldes: la portavoz Idoia Ribas, Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas, Agustín Buades y María José Verdú.

"Traición" de los cinco diputados de Baleares

Sin embargo, desde Madrid actuaron de inmediato ante esta situación y anunciaron que estos diputados que han llevado a cabo «una traición» ya no forman parte de Vox. "La expulsión unilateral de Le Senne y de las Heras responde a la ambición personal de estos cinco sujetos", defendió el vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, anunciando que la dirección nacional del partido propondrá apartar a los díscolos que han provocado la crisis institucional en las islas. El número dos de Abascal también subrayó el "apoyo a quien sí representa a Vox", refiriéndose a Le Senne y a De las Heras, "personas comprometidas que van a dar la batalla" y transmitió un mensaje de esperanza y confianza absoluta a los expulsados. No obstante, a pesar de que estos cinco diputados díscolos serán expulsados de Vox, siguen manteniendo su presencia y la mayoría en el grupo parlamentario, de forma que su voto favorable se prevé fundamental para la gobernabilidad de Marga Prohens. Respecto a la salida de Le Senne, es una circunstancia que no solamente afecta a la estabilidad del partido ultraderechista, sino también a la institucionalidad de Baleares, ya que se quedará momentáneamente sin presidente del Parlament. Según establece el artículo 24, apartado 8 del reglamento de la Cámara, «los diputados y diputadas que dejen de pertenecer a su grupo parlamentario perderán el derecho a ocupar el lugar que ocupaban hasta en este momento en los diferentes órganos del Parlament».

De hecho, el propio Le Senne confirmó que dejaría la presidencia a partir de mañana una vez la Mesa ratifique su expulsión. "Se hará en la mesa que ya teníamos convocada este miércoles y lo tramitaremos como cualquier otro escrito", expresó ayer el ultraconservador. Así, con la presidencia del Parlament en el aire, todo hacía indicar que el Partido Popular se podría plantear presentar una candidatura propia.

No obstante, fuentes vinculadas a los populares argumentan que no pueden proponer a ningún candidato según lo establecido por el artículo 40 del reglamento, que expresa lo siguiente: «las vacantes que se produzcan en la Mesa durante la legislatura serán cubiertas por elección del Pleno en la forma establecida en el artículo 38 anterior, adaptando sus previsiones a la realidad de las vacantes a cubrir. En este caso, los candidatos o las candidatas serán propuestos por el mismo grupo parlamentario que propuso la persona que haya cesado como miembro de la Mesa. Si no hay ningún candidato, los grupos parlamentarios podrán proponer a otros candidatos o candidatas y se someterá nuevamente al Pleno su elección».

Cabe recordar que Le Senne fue propuesto por Vox al pactar con el PP ostentar la presidencia de la cámara para facilitar la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern. Así, según indica la normativa, el grupo parlamentario ultraderechista es el único que puede plantear una candidatura, siendo la portavoz Idoia Ribas la gran favorita para ocupar el puesto que deja vacante Le Senne, seguida de Sergio Rodríguez. Por parte del Govern, todavía no confirman el sentido de su voto aunque advierten de que no se pueden posicionar en contra ya que la elección es nominativa. Así, fuentes del Ejecutivo expresan que, aunque voten en blanco, con tan sólo un voto a favor, el del propio candidato, ya saldría elegido como nuevo presidente del Parlament. Un hecho que podría provocar que uno de los cinco diputados díscolos se convierta en la segunda máxima autoridad de Baleares.

Le Senne y De las Heras, fuera de Vox "por seguir las directrices" de Madrid

Por otro lado, el todavía presidente de la Cámara, Le Senne, determinó que su expulsión y la de Patricia de las Heras se debe a "seguir las directrices y las órdenes de la dirección nacional". En este sentido, denunció que los diputados que se han rebelado contra Abascal "han secuestrado el grupo parlamentario", tildando de irracional su actitud. "Es una situación que estalló con lo del techo de gasto donde quisieron ser más duros con el tema de la lengua. A pesar de que he hecho todos los esfuerzos posibles por entenderles, todavía no lo he conseguido", detalló.

A pesar de que el ultraconservador dejará la presidencia del Parlament, Le Senne confirmó que mantendrá su acta de diputado como no adscrito y explicó que el grupo parlamentario Vox seguirá estando formado por los rebeldes a pesar de su expulsión desde Madrid. "De acuerdo con el reglamento de la Cámara, seguirán en el grupo parlamentario pero ya no representarán a Vox porque estarán fuera del partido, es una situación muy extraña".

Los diputados díscolos aseguran que la expulsión responde a "circunstancias internas"

Por su parte, la portavoz Idoia Ribas justificó la salida de ambos diputados por circunstancias internas del grupo."Nuestro grupo, por mayoría absoluta, ha decidido expulsar a los diputados Patricia de las Heras y Gabriel Le Senne por circunstancias internas de este grupo y para conseguir la mejor organización posible y la mejor unidad posible, a fin de poder seguir avanzando. No vamos a permitir que nada ni nadie se interponga en conseguir los objetivos de los ciudadanos de estas islas", determinó.

Ante las informaciones que me citan respecto a lo sucedido en Baleares, y antes de entrar en la comparecencia del Ministro de Política Territorial, que es mi trabajo, quiero aclarar lo siguiente:



1.- Nuestro secretario general de @vox_es @Igarrigavaz ya ha dejado claro el… — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) 29 de enero de 2024

La reacción de Jorge Campos

Por otro lado, el diputado de Vox por Baleares, Jorge Campos, se posicionó a favor de la dirección nacional y defendió que no tiene nada que ver con los diputados que se han alzado contra las directrices de Madrid. "Hace un año que dejé la presidencia de Vox Baleares y desde entonces no tengo responsabilidad orgánica alguna en el partido. Ignacio Garriga ya ha dejado claro el posicionamiento del partido, que comparto"».