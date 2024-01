Una testigo del caso Taula: "Cobrar 400.000 euros en efectivo no es normal"

La tercera jornada del juicio de la pieza A del caso Taula que juzga la presunta caja B del PP de Valencia acogió ayer los testimonios de cinco extrabajadores de Laterne Product Council, la consultora que hizo la campaña electoral de Rita Barberá en 2007. Y de los dos propietarios de Trasgos, la empresa que se encargó de la campaña electoral de 2011. Ambas mercantiles colaboraron, presuntamente, en la financiación ilegal de la candidatura de Rita Barberá, que dirigía Alfonso Grau. La causa no se dirige contra los propietarios de ambas empresas porque el de Laterne falleció. Y los hechos han prescrito para los de Trasgos.

Los siete testigos relacionados con ambas constructoras desfilaron ayer ante el tribunal que juzga a los cuatro acusados por este dopaje electoral en las elecciones de 2007 y 2011, citados por la Fiscalía Anticorrupción. Los extrabajadores de Laterne no estaban tan desmemoriados como los que declararon el pasado miércoles.

Una de las trabajadoras, en un puesto clave como el de contabilidad, confirmó a preguntas del Fiscal Anticorrupción que la consultora recibió pagos en efectivo por valor de 400.000 euros en apenas once días durante el mes de abril de 2008. "Ni en Laterne ni en ningún sitio es normal cobrar estas cantidades en efectivo". Laterne aún sumaría en otro momento otros 319.000 euros más. Todas las cantidades abonadas por empresas que coinciden en ser las principales contratistas del Ayuntamiento de Valencia. "No es lo normal recibir pagos en efectivo. Nunca he trabajado en efectivo. Recibir y pagar estas cantidades en efectivo, no es normal".

Otra compañera del departamento, responsable de la facturación de Laterne, también confirmó que Jesús Gordillo, el exasesor de Grau y extrabajador de la consultora, también le encargó "cambiar conceptos de facturas. Él era nuestro jefe y el que llevaba todo". Aunque la testigo no recordaba si eran facturas relacionadas con la campaña electoral del PP. "No recuerdo los conceptos".

El ejecutivo de cuentas de Laterne que se encargó de coordinar los actos de la campaña de Rita Barberá en 2007 también confirmó varios datos relevantes. Que la cifra de coste de la campaña "estaba por encima de los dos millones de euros". Y que el mitin en el Cabanyal para presentar la candidatura de Barberá el 16 de febrero de 2007, al que asistió Mariano Rajoy, costó 230.000 euros. "Me parece un precio apropiado". Aunque supuso 70.000 euros de los 150.000 que el PP declaró al Tribunal de Cuentas como el coste total de la campaña electoral.

"El marketing es inmaterial. Son ideas"

Otros dos trabajadores evidenciaron con sus respuestas los proyectos fallidos orquestados desde Laterne, en reuniones en las que participaban Alfonso Grau y José María Corbín (al que no se acusa en esta causa, pero ejerce de abogado de Mari Carmen García-Fuster) para crear una empresa que atrajera "eventos e inversiones" a Valencia. Y la fatuidad de los planes y proyectos que se pagaban a precio de oro por las fundaciones municipales (Ftvcb, CEyD y Fivec). "De septiembre a diciembre de 2005 Laterne cobró 200.000 euros por un contrato. ¿Cómo se calcula el importe de un trabajo?", se interesó el magistrado. "El marketing es inmaterial, son ideas", justificó el extrabajador y socio de Laterne en una empresa con sede en Luxermburgo.

Actividades y pagos sobre los que el PP del Ayuntamiento de Valencia levantó un muro para evitar la fiscalización. La exconcejala del PSPV, Ana Botella, confirmó que la opacidad fue la norma. "Alfonso Grau nos decía que las cuentas estaban ‘donde tenían que estar’". "Hubo obstáculos de todo tipo: no contestar a preguntas orales o escritas, mociones y personaciones en los organismos. Hubo obstrucción, falseamiento, burla, impunidad. Nos encontrábamos con una pared".