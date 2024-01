Podemos acusa a Yolanda Díaz de tratar de desactivar políticamente a Irene Montero, que este lunes presentaba su candidatura para las elecciones euroepas. Ha sido la propia secretaria general del partido, Ione Belarra, quien ha asegurado que le habían ofrecido una "salida política" para la ex ministra de Igualdad, que consistía en ocupar la embajada de Chile, relatan fuentes de la formación.

La diputada de Podemos ha defendido, en la presentación de la candidatura de Montero, que el Gobierno planteó este oferta para que "dejara de dar problemas". "Irene hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas. Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar, porque me dio mucha rabia", ha apuntado. Desde la formación señalan que habría sido la propia líder de Sumar la que formalizó esta oferta, y que el destino sería Chile, país con el que Montero mantiene estrechos vínculos tras haber pasado estancias allí.

En este punto, Belarra ha señalado que tanto Montero como su formación rechazó ese "paso a un lado", destacando el compromiso que, ha defendido, mantiene la dirigente. "Cuando hemos decidido dar este paso adelante, lo hemos hecho muy conscientes de lo que implicaba y del coste que iba a tener una vez más dar la pelea y querer poner en pie a la izquierda transformadora que han querido tirar al suelo en estos últimos meses", ha continuado, en referencia a la pugna abierta que han mantenido con Sumar.

"Una campaña muy difícil"

La líder de Podemos ha pasado por alto todos los protocolos de neutralidad existentes en el proceso interno de primarias y no ha dudado en hacer campaña y defender a capa y espada a la ex ministra de Igualdad, que desde hace un mes ocupa también la Secretaría Política de Podemos. Así, ha defendido que lo que representa Montero es "muy importante y necesario", dado que tiene una trayectoria política y una serie de logros en feminismo que "a muchas personas en toda una vida de política desearían tener".

"Habría sido muy fácil para ella dar un paso a un lado o buscar fuera de España esa salida política. Y sin embargo Irene ha decidido dar un paso adelante, ha decidido echarse a la espalda una campaña muy difícil pero muy importante", ha agregado. La dirigente ha resaltado también que en las elecciones europeas está en juego que España tenga una "izquierda verdaderamente transformadora" y que "no asuma los límites del PSOE como lo que hay", en un nuevo dardo a Sumar.

En la negociación del Gobierno, el PSOE vetó la entrada de Irene Montero en el Consejo de Ministros después de la polémica del sí es sí, y el propio Pedro Sánchez reclamó la vuelta a filas socialistas del Ministerio de Igualdad. Sin embargo, en sectores socialistas reclamaban a Yolanda Díaz "pacificar" el espacio para asegurar los votos de Podemos, incluso llegaron a presionar para que nombrase a un ministro morado; una propuesta que la líder gallega rechazó, al ofrecer un departamento de Gobierno a Nacho Álvarez, que aunque pertenecía a la ejecutiva de Podemos ya había pasado a las filas de Sumar, del que era su portavoz.

"No nos vamos a conformar"

En la presentación de su candidatura, Irene Montero se ha dibujado como la opción inconformista frente a la supuesta docilidad de Sumar: "No nos vamos a conformar ni con el odio y con los recortes de derechos, ni con la puerta abierta a los buitres y a los especuladores, ni tampoco con el no se puede del socialismo y de los verdes", ha defendido.

También ha defendido que la candidatura de Podemos representa a "los que no se callan" frente al "silencio" de otros, en referencia a Yolanda Díaz, lo que que les hace "cómplice" de las injusticias, y ha defendido que también se diferencian ante aquellos que en la izquierda esperan a que se produzca un consenso social sobre medidas a emprender para "sumarse al carro".