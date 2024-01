Sumar carga contra la cesión de las competencias de inmigración a Junts. El partido de Yolanda Díaz ha criticado este lunes que se plantee ceder una competencia tan sensible cuando se ponen sobre la mesa "discursos xenófobos", en palabras de su portavoz Ernest Urtasun, que también ha censurado que estas cesiones hayan sido moneda de cambio "en el marco de una negociación".

El PSOE logró el miércoles pasado ver aprobados sus dos reales decretos después de alcanzar un acuerdo in extremis con Junts que permitió que salieran adelante las medidas anticrisis y el decreto ómnibus, mientras caía el decreto sobre los subsidios de Yolanda Díaz por culpa de Podemos.

Las negociaciones culminaron con una nota de prensa difundida por el partido de Carles Puigdemont donde se anunciaba un acuerdo que contemplaba, entre otras cosas, la delegación de las competencias en inmigración. Un pacto que vino seguido de declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, que se arrogaba las competencias futuras para establecer criterios de expulsión. Unas palabras que en Sumar tildan de "discurso xenófobo".

"Ni en el fondo ni en las formas"

El episodio no ha gustado en el socio minoritario de coalición y así lo ha expresado su portavoz en la habitual rueda de prensa de los lunes, donde Urtasun ha considerado que lo ocurrido "no se puede volver a repetir" y ha censurado en que este tipo de acuerdos se produzcan "en el último minuto". En este sentido, ha explicado que "Sumar no comparte ni el fondo ni las formas" sobre el pacto.

"Estamos dispuestos a discutir las cuestiones y la distribución de las competencias en materia migratoria y la descentralización de competencias si pueden ser positivas", ha comenzado, "pero esto no puede producirse cuando algunos quieren alentar debates xenófobos", ha sostenido.

Así, ha defendido que "la política migratoria es algo importante que debe ordenarse bien y no parece lógico que se discutan en el último minuto y en el marco de una negociación". "Por tanto, no compartimos ni el marco ni las formas", ha insistido el también ministro de Cultura.