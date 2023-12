Pedro Sánchez y Pere Aragonès se han reunido este jueves en el Palau de la Generalitat durante más de una hora, en el primer encuentro que el presidente del Gobierno ha mantenido con un mandatario autonómico desde su reciente reelección, un gesto que plasma la importancia que el independentismo catalán, y ERC en particular, tiene en la recién estrenada legislatura. Pero la cita, más allá de su componente simbólico, también ha servido para cosechar frutos muy concretos.

Entre otros, la reactivación de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el Govern, que se reunirá en el primer trimestre de 2024, y el compromiso de aprobar una ley orgánica de “garantía del plurilingüismo” que asegure el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración General del Estado en las distintas lenguas cooficiales.

Junto a estas medidas, ambos dirigentes han acordado el traspaso a la Generalitat de la gestión del ingreso mínimo vital, que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo miércoles, el impulso y financiación del proyecto para la instalación en Catalunya de un centro tecnológico de producción de chips y el desarrollo a partir de enero del acuerdo y calendario para avanzar en el traspaso de Rodalies, una compleja iniciativa pactada entre el PSOE y ERC en el acuerdo de investidura que no se plasmará por completo a corto plazo.

"Son cinco grandes acuerdos que afectan de lleno a los ciudadanos de Catalunya y permiten seguir avanzando en el diálogo como mejor manera de garantizar el progreso", ha señalado Sánchez durante una comparecencia posterior en el Palau. El presidente del Gobierno, cuya dependencia tanto de ERC como de Junts es casi absoluta en este mandato si quiere sacar adelante sus proyectos, empezando por los Presupuestos, ha dedicado elogios a Aragonès, evitando cargar las tintas sobre el principal asunto que les separa: el referéndum de autodeterminación.

"Hemos hablado del referéndum y ya se sabe cuál es la posición del Gobierno. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es avanzar en un acuerdo que refuerce el autogobierno de Catalunya. En ese marco podemos hablar de muchas cosas. Tenemos que dejar atrás un tiempo de discordia y darnos una oportunidad para el reencuentro y la superación del conflicto político", ha explicado Sánchez, quien también, dentro de este esfuerzo por tender puentes, se ha mostrado comprensivo con quienes, frente a la posición contraria del PSOE, defienden el derecho de autodeterminación. "Entiendo la demanda de una parte de la sociedad catalana sobre el referéndum, pero también hay otra parte que no comulga con él. Lo que tenemos que hacer es negociar. No soy un político que rehúya el debate", ha continuado.

Como la discrepancia es de sobras conocida, Aragonès ha insistido en que él no piensa renunciar al referéndum y ha avisado de que hay precedentes muy claros de que es posible convencer al PSOE para que pase de un 'no' a un 'sí'. Así, ha recordado que para los socialistas la amnistía era una "línea roja" inasumible y, al final, ha acabo aceptándola. "Se nos dice que el referéndum no es posible como se nos decía que no lo era la amnistía. Vamos a negociar", ha zanjado. Haya referéndum o no, para el president la cita de hoy ha demostrado que el diálogo "no es un camino fácil" pero si el único "viable" en las relaciones Generalitat-Estado.

Como Aragonès sabe que no puede fiarlo todo al 'procés' porque el camino del referéndum es incierto, también ha dedicado una gran parte de su comparecencia a defender los acuerdos suscritos con Sánchez que tienen que ver con el día a día de la gestión de la Generalitat. Básicamente, más recursos -Ingreso Mínimo Vital- y más competencias -traspaso de Rodalies- que le permiten exhibir que sus pactos con el PSOE dan réditos. "Son acuerdos claros, tangibles y comprobables que mejoran la vida de la ciudadanía", ha remachado.

La condonación de la deuda

La condonación de unos 15.000 millones de euros que adeuda la administración catalana, pactada por el PSOE y ERC a cambio del apoyo de los siete diputados republicanos a la reelección de Sánchez, ocupa un espacio muy relevante en este escenario de diálogo y negociación. El presidente del Gobierno ha insistido en que la medida es extensible al resto de autonomías. El mecanismo para llevarlo a cabo aún no está aprobado, pero la intención de Sánchez es que sea una realidad el próximo mes de enero, a través de un “debate multilateral” con todos los territorios.

“Catalunya debe recuperar el tiempo perdido, debemos afrontar los grandes desafíos y apostar por el reencuentro total”, ha concluido el jefe del Ejecutivo, quien, según ha explicado él mismo, ha abordado con Aragonès la futura ley de amnistía, piedra angular de su pacto con el independentismo catalán. Pero ambos dirigentes no se han detenido en los posibles cambios de la norma a través de enmiendas, porque eso, ha subrayado Sánchez, corresponde a los grupos parlamentarios.