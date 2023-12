El resultado de la reunión entre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès no ha convencido, como era de esperar, a Junts per Catalunya. El partido de Carles Puigdemont desdeña la reactivación de la mesa de diálogo, ya que la considera una "vía agotada", y exige conocer "la letra pequeña" del acuerdo alcanzado este jueves. Así lo ha explicitado el vicepresidente de la formación, Josep Rius, que ha asegurado que "más allá de los grandes anuncios" se necesitan "concreciones para que no sea una nueva operación estética".

Entre los pactos alcanzados por Sánchez y Aragonés está el compromiso de aprobar una ley orgánica de "garantía del plurilingüismo" que blinde la atención en las distintas lenguas cooficiales por parte de la Administración General del Estado, así como también otras medidas como el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el impulso y financiación de centro tecnológico de producción de chips en Cataluña y el desarrollo y calendario del traspaso de Rodalies. Unos acuerdos que, para Junts, no tienen sentido si no van acompañados de "recursos" y de "capacidad de gestión". De lo contrario, el dirigente posconvergente ya vaticina que acabará convirtiéndose únicamente en un "traspaso de problemas". "Cataluña ni es ni tiene voluntad de ser una gestoría", ha aseverado Rius desde los pasillos del Parlament. Preguntado también por si Junts se incorporaría a la mesa de diálogo, como les ofreció el president Pere Aragonès, Rius ha salido por la tangente asegurando que no es momento de "empezar la casa por la ventana" y ha pedido al jefe del ejecutivo que convoque primero una cumbre de partidos independentistas para construir la estrategia. "La unidad es un primer paso necesario, antes de insistir en una vía que está agotada", ha concluido el dirigente posconvergente, tras poner en valor la negociación iniciada por su partido -que ha calificado de "nueva etapa"- en contraposición con la que han mantenido durante estos últimos años el Govern y Esquerra Republicana con el PSOE. Así, Rius ha reprochado a los republicanos que la negociación entre gobiernos no incluya un "mecanismo de verificación", como sí han pactado tanto Junts como ERC en sus respectivas mesas entre partidos.