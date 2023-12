Alberto Núñez Feijóo ha sido el encargado de argumentar el voto en contra del PP a la amnistía del 'procés', una ley que empieza este martes el trámite en el Congreso de los Diputados con el debate de la toma en consideración. El dirigente de los populares ha acusado a Pedro Sánchez de aprobar la medida de gracia y "degradar las instituciones" para "evitar la alternancia política".

Feijóo, obviando que no pudo sumar una mayoría parlamentaria para convertirse en presidente del Gobierno a finales de septiembre, ha vuelto a recordar que el PP fue el ganador de las generales y ha desdeñado la alianza de Sánchez con Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria para seguir en la Moncloa. Todos esos partidos, menos la formación canaria, respaldan ahora también la ley de amnistía, una norma que los populares consideran que va contra el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles.

El jefe de los populares considera que Sánchez está resucitando al independentismo que, ahora, ha apuntado, era cuando tenía "menos apoyo popular". ERC y Junts, ha continuado, "han encontrado un atajo: la falta de escrúpulos del señor Sánchez". "Esta tarde el Congreso de los Diputados se ha convertido en una cámara triste, una cámara decadente. Es la sesión más triste y decadente desde aquella tarde del 23-F [de 1981, con el golpe de Estado", ha declarado Feijóo. El dirigente ha recordado en varias ocasiones que los socialista, incluido Sánchez, habían rechazado la amnistía del 'procés' hasta que la ha necesitado para cerrar los acuerdos de investidura con ERC y Junts.

En opinión del líder del PP, Sánchez es un jefe del Ejecutivo "secuestrado" que necesita que Carles Puigdemont le "selle la cartilla de presidente del Gobierno por un mes más". Feijóo ha dicho en la tribuna lo que se sabía desde este lunes: que los populares abrirán una comisión de investigación en el Senado (donde tienen mayoría absoluta para hacerlo), para obtener información de los verificadores que Sánchez ha aceptado en los contactos del PSOE con Junts y ERC por separado.

"Si no nos dan toda la información sobre sus negociaciones en el extranjero y de forma voluntaria, abriremos una comsion de investigación y no la cerraremos hasta saberlo exactamente todo lo que están negociando: quiénes son los mediadores, cuánto cobran, qué alcance tiene la negociación, qué están negociando en nombre de los españoles y no la cerraremos hasta saberlo todo. Y comparecerán todos", ha advertido Feijóo.