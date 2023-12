El fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido cambiar de estrategia y ha asegurado, “de manera solemne” y de forma expresa, que defenderá “como corresponde a la más alta representación de esta institución, a cualquier fiscal que pudiere verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, a cualquiera de los fiscales que hayan tenido o hayan intervenido en las causas relacionadas en el 'procés' independentista de Cataluña”.

García Ortiz, que ha pronunciado estas palabras en la inauguración de la junta de Fiscales Superiores de toda España, que se celebra este lunes en A Coruña, se había negado hasta ahora a pronunciarse expresamente a favor de los fiscales del 'procés', pese a que le habían dirigido hasta una carta en la que le pedían su apoyo ante la tramitación de la ley de amnistía, pero sobre todo a la referencia al 'lawfare' (persecución judicial del adversario político) incluido en el acuerdo firmado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Junts.

En su respuesta a esa carta, el fiscal general se remitió a la separación de poderes para negarse a criticar la amnistía y no se pronunciaba sobre las comisiones parlamentarias mencionadas en el acuerdo y el 'lawfare'. Este lunes, en cambio, ha manifestado de forma expresa su apoyo “a los 2.695 fiscales que hay en España, especialmente a aquellos que han tenido en el pasado o que tienen que afrontar difíciles situaciones personales o profesionales".

Según ha informado la Fiscalía General del Estado, García Ortiz ha hecho extensible su apoyo a los fiscales superiores y ha pedido todos los representantes del ministerio público lealtad institucional, requisito que ha calificado de “imprescindible" para el buen funcionamiento de la propia Fiscalía.

El fiscal general ha recordado que, aunque está aún en proceso de renovación, se había comprometido a hacer esta Junta de Fiscales Superiores antes de que acabara el año, porque “estos son los espacios de diálogo, de consenso", necesarios para "poner encima de la mesa los problemas" del ministerio público y solucionarlos.

“Creo que este proceso de renovación debe llevarnos a un planteamiento de futuro a la Fiscalía española. No debemos, o no debo, tener las luces cortas, hay que tenerlas largas, hay que pensar en la institución y hay que pensar en el futuro, a no enredarnos en asuntos que a lo único que nos llevan es al desconcierto personal o profesional. Y sí mirar hacia delante y proponer soluciones. Yo creo que todos aquí estamos para eso porque tenemos una responsabilidad muy importante para los ciudadanos”, ha asegurado.

En la Junta de Fiscales Superiores participaron también la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la fiscal jefa de la Inspección, la fiscal jefa de la Unidad de Apoyo y la fiscal jefa y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica. En su inauguración intervinieron también el fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín Formoso, y el Delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor.

Los fiscales Superiores tienen previsto abordar la situación tecnológica de la carrera fiscal y los nuevos proyectos de digitalización, así como los mecanismos de coordinación y la unificación de criterios cuando se recibe una misma denuncia en fiscalías diferentes.