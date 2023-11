El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue poniendo deberes al nuevo Gobierno apenas horas después de que sus ministros tomen posesión de sus cargos. Tras haber solicitado hace una semana junto al resto de los barones del PP, la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes, Isabel Díaz Ayuso ha lanzado hoy otro gesto de la presión que quieren ejercer sobre el equipo de Moncloa por los pactos con los independentistas. El Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Hacienda y Economía, ha enviado este miércoles una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solicitando "de forma urgente e inaplazable" la convocatoria del Consejo de política fiscal y financiera para abordar los acuerdos "sobre el sistema de financiación autonómica, condonación de deudas, cesiones tributarias y un largo etcétera" alcanzados con los distintos grupos parlamentarios y ha exigido que esta reunión se produzca antes de que se ejecuten los cambios.

Cambios sí, pero no así

La responsable del departamento económico, Rocío Albert, muestra su "preocupación" en la carta y alerta de las "graves consecuencias para la Comunidad de Madrid y el conjunto de España". En línea con lo que vienen reiterando desde la cúpula del PP y el resto de las comunidades autónomas, Madrid exige que este asunto se trate con todos las comunidades de forma multilateral.

"Hace tiempo que desde la Comunidad de Madrid sostenemos que el sistema de financiación autonómica actual debe revisarse y modificarse, lo que no podemos comprender ni permitir es que esta reforma se lleve adelante por la puerta de atrás, de manera unilateral y sin contar con las propias Comunidades Autónomas", reza la misiva enviada hoy y piden "por lealtad institucional" que se convoque este consejo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha insistido en que el gabinete de Ayuso quiere "conocer cómo se va a aplicar esa deuda": "No parece de recibo que la fiesta soberanista la tengamos que asumir el resto de los españoles". La deuda de los independentistas, ha explicado, "no se evapora" con la quita anunciada y ha reiterado que será una deuda que tendrán que "pagar todos los españoles". El consejero de Presidencia ha lamentado a su vez que desde el Gobierno no se haya contestado aún a la petición de la Conferencia de Presidentes.