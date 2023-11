La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acogido la petición del exjuez Javier Gómez de Liaño y ordena al juez Manuel García-Castellón que interrogue a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la pieza en la que investiga las presiones que sufrió el que fuera abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas, según consta en un auto, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

"No puede compartir la Sala el criterio del instructor, plasmado en las resoluciones recurridas, sobre la condición de meros testigos de referencia de las personas cuya diligencia de declaración ha sido denegada", explican los magistrados en la resolución, en la que concluyen: "El que no hayan intervenido en las conversaciones grabadas no los coloca en tal posición si, como se señala por los intervinientes y se refleja en las notas, estuvieron en reuniones, situaciones u otras circunstancias que les permitieron conocer directamente los hechos investigados en todo o en parte".

"Información relevante"

Y por eso, los magistrados consideran que Cospedal podría "aportar información relevante acerca de los hechos". Así, la Sala considera que las diligencias denegadas son "útiles y necesarias", por lo que revocan los autos en los que García Castellón denegaba la comparecencia de la ex secretaria general del PP.

En esta pieza de la investigación, cuyos indicios fueron adelantados por El Periódico de España, Gómez de Liaño está considerado como perjudicado por la presunta actuación de un grupo de personas que trataba de impedir que el extesorero del PP tirara de la manta y se difundiera en los medios de comunicación que la formación conservadora tenía una caja b que se nutría de donaciones de empresas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 había rechazado la citación de la exdirigente del PP y de otras personas por considerar que únicamente aparecían mencionadas en las grabaciones, por lo que serían meros testigos de referencia sin interés para la aclaración de los hechos.

Supuestas presiones

Como ya informó este diario, el instructor ya ha escuchado a Javier Gómez de Liaño sobre las supuestas presiones que sufrió mientras defendía a Luis Bárcenas en el caso Gürtel. El juez también cuenta ya con los testimonios del abogado José Luis Moreno Cela, la empresaria Mónica Gil Manzano y el también empresario Juan Ramón Díaz Moro, quien reconoció ante el juez haber grabado tres conversaciones en las que se habló del presunto acoso a Gómez de Liaño, si bien no conocía la finalidad de las mismas.

Gómez de Liaño defendió a Bárcenas entre el 12 de julio de 2013 y el 27 de enero de 2015, mientras que su esposa, la togada María Dolores Márquez de Prado fue la abogada de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero, en los casos Gürtel y papeles de Bárcenas, completa el escrito dirigido a la Audiencia Nacional.